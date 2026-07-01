执政党独自分配常任委员会-批准总理任命……这样的乱象还要继续2年吗？

共同民主党30日在国会全体会议上，在国民力量党方面缺席的情况下，单独处理了第22届后半期国会常任委员长的分配。包括朝野政党就谁拿走的问题针锋相对的法制司法委员长等，11处常任委员长由共同民主党选出，剩余7处则留待以后决定。共同民主党在全体会议上还单独通过了国务总理候选人韩圣淑的任命同意案。国民力量党反对提交任命案，拒绝进行表决。共同民主党主张，只有先启动常任委员会，才能处理紧急法案。后半期国会开始一个月后，议员们连常任委员会的分配都没有得到，处于停业状态是事实。但是，在共同民主党像现在这样单方面拿走11个常任委员长的第22届前半期国会上，常任委员会的法案处理业绩也不高。由共同民主党担任常任委员长的常任委员会的表决率为7.6%，国民力量党方面为6.9%，两党均不及格。这与共同民主党在常任委员会上讨论争议法案的程序无效，国民力量党为委员长的部分常任委员会以阻止这一程序为由拒绝审议所有法案，民生立法被推迟的消耗战不无关系。最终，只有在常任委员会上朝野恢复“协商政治”，法案处理才能恢复正常。但共同民主党从决定常任委员会的第一阶段起就坚持没有让步的单边通行，国民力量党表现出了找不到妥协线索的无力感。韩圣淑总理候选人的批准过程也大同小异。国民力量党声称反对任命，从采纳人事听证审查经过报告的委员会会议起一直拒不出席，共同民主党没有说服国民力量党，而是以议席数强行推进。结果，像去年金民锡总理任命时一样，未能避免没有第一在野党参与的半拉子表决。由此，还剩2年的后半届国会也是在多数执政党独断专行、少数在野党抵制的老套路中拉开帷幕。照此下去，不能排除朝野政党就民生法案对峙的可能性。共同民主党要在剩余任期内展现出通过立法适时支持国政的实行能力，国民力量党则要成为用政策竞争的替代性势力，才能保住起死回生的火种。这些都不是“要么拥有一切要么一无所有”式的极端对立所能做到的。