“光州工厂”建设速度战……李在明：“将承担最终责任”

李在明总统就三星电子和SK海力士在西南地区建设半导体集群的投资强调说：“我将亲自管辖，切实承担执行、企划的最终责任。”三星电子表示，将向包括半导体全流程晶圆工厂在内的尖端产业领域投资425万亿韩元，SK海力士将向西南地区投资400万亿韩元。李在明30日出席在光州西区金大中会议中心召开的西南圈尖端产业发展蓝图国民报告会。他表示：“这不是政界人士们做的政策秀、展示，而是真实的，一定要展示给大家。”他还说：“从过去来看，往往是文件上表现得很好，但后来一看却没有结果。忘了。说也无济于事。我不想那样做。”当天，李在明没有发表准备好的书面致辞，而是通过现场演讲表示，“就任总统一年多，今天非常高兴，很有意义。我是作为民主党所属的政界人士当上了总统。虽然要面向整个大韩民国，但另一方面也不能放弃我们所拥有的梦想和理想”，强调了均衡开发的必要性。他在书面致辞中表示：“为了不让计划公布后推迟1个月的事情发生，我会在青瓦台设立专门小组，全程负责地支援。”对于在野党主张的“湖南特惠论”，李在明强调：“关于选址，有很多反对意见，需要明确的是，我们根据的是经济原理。包括用水、电力、用地、基础设施在内，湖南地区，特别是光州、全南地区成为解决这一问题的唯一地区。”他还说：“据说解放后是湖南地区的人口更多。但现在岭南有1300万人，湖南却不到500万人。（湖南被冷落）是我们痛苦、悲伤积累的历史结果。”他再次强调的是，自产业化时代以来，在以岭南地区为中心的产业发展过程中，湖南地区被冷落，因此有必要进行特别支援。李在明提及与三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源的沟通过程，“本来想等龙仁（半导体集群建设）结束之后再谈下一步，但对方说‘现在需求暴增，同时推进吧！’”。他承诺，“不管是政府财政支援还是基础设施建设，居住教育条件还是文化保健条件，都会尽最大努力做好”。尹多彬记者 empty@donga.com