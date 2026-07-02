联合国呼吁向委内瑞拉提供50万人份粮食援助

“亟需供50万人食用的粮食和5000万美元（约775亿韩元）的援助。”联合国下属的世界粮食计划署（WFP）敦促国际社会为委内瑞拉提供大规模援助。该国因上月24日发生连环强震，已基本陷入瘫痪状态。据路透社等媒体报道，WFP委内瑞拉负责人斯特凡妮•霍赫施泰特上月30日呼吁：“今后三个月，不仅需要为多达50万人提供拯救生命的粮食援助，还需要紧急提供5000万美元，用于支持物流、通信等。”她补充道，委内瑞拉各地的搜救工作现已转入全面人道主义响应阶段。她尤其对受灾集中的北部拉瓜伊拉地区表示担忧，称当地粮食供应遭到严重破坏，“大部分家庭几乎或完全没有食物”。她还强调：“获得紧急医疗服务、粮食、水和住所，是最紧迫的优先事项。”联合国还担忧，深陷长期经济困境的委内瑞拉疫苗普及状况不佳，黄热病、登革热患者恐将增加。水传播疾病暴发的可能性也正在浮现。此外，由于缺少收容灾民的场所，许多民众聚集在足球场等处的临时避难所栖身。同日，委内瑞拉国会议长豪尔赫•罗德里格斯表示，地震累计遇难人数达1943人，受伤人数达1.0571万人。遇难人数较前一日增加224人，受伤人数增加约5000人。当局尚未公布失踪人数，但国际社会担忧有数万人被困在倒塌的建筑废墟之下。联合国也认为，失踪人数已超过5万人。金宝拉记者 purple@donga.com