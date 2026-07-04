Homeplus陷入危机 法院决定废止回生程序

曾位居韩国大型超市第二位的Homeplus，被法院决定废止回生程序。Homeplus若在两周内无法筹措约2000亿韩元资金，事实上将进入破产程序。首尔回生法院回生4部（审判长、法院院长郑俊英）3日认为，Homeplus上月30日提交的修订回生计划方案不具备可行性，并决定废止回生程序。审判庭指出：“企业在持续运营中执行回生计划方案，至少需要约2000亿韩元的运营资金，但至今未能筹措到位”，并称“由于回生计划方案没有执行可能，因此废止回生程序”。法院还指出，“Homeplus Express事业部虽已出售，但其余事业部仍在没有实现并购的情况下继续营业”，“在这一过程中，销售额在减少，而公益债权却急剧增加”。其含义是，就算在现有情况下继续经营，公司需要优先偿还的货款、员工工资等债务只会越滚越大。根据《债务人回生法》，法院可将批准回生计划方案的期限延至9月。但当天即决定终止程序，据分析是认为即便给更多时间，Homeplus也难以筹到资金。被选任为回生程序调查委员的三一会计法人判断：“Homeplus持续经营时的价值为2.5058万亿韩元，少于清算价值3.6816万亿韩元，因此需要外部资金投入。”审判庭表示，Homeplus可在14天内对此决定提出即时抗告，如能筹措2000亿韩元，也可重启回生程序。然而，Homeplus大股东MBK Partners与最大债权人Meritz金融集团之间的矛盾，导致2000亿韩元迟迟无法筹得。Homeplus的危机在去年2月因信用等级下降而显现。金秉柱会长领导的MBK Partners在2015年收购Homeplus后，通过出售店铺再回租等方式偿还贷款。但受此影响，租金和利息负担不断累积营业亏损，于去年3月申请启动回生程序。Homeplus当天发布立场声明称，“Meritz金融集团以MBK Partners和金秉柱合伙人提供的1000亿韩元连带保证仍不足为由，拒绝提供资金支持”，并“恳请Meritz金融集团给予2000亿韩元运营资金贷款”。而Meritz金融集团则反驳称，“金秉柱会长从未就Meritz提供的1000亿韩元紧急运营资金贷款提供过担保”。吕根浩记者、南慧贞记者 yeoroot@donga.com、namduck2@donga.com