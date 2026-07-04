脱北后又返北……重返地狱的青年

“慢慢下到河岸下方。四周渐渐暗下来。此前已经用眼睛余光瞄到，两名朝鲜军人随意地挎着AK-47步枪，正顺着堤坝路朝市内方向走去。”说到渡过鸭绿江的场景，人们大多会想起逃离朝鲜前往中国的瞬间。但这本书的作者所奔向的，不是中国，而是朝鲜。曾一度脱北并在韩国定居的作者，为了带回留在朝鲜的母亲，再次渡过了鸭绿江。这是一位因出演Channel A节目《现在去见你》而被知晓的脱北青年的随笔。这本书记录了他脱北、再入北和再次脱北的全过程，读起来像推理小说一样紧张。对戏剧性脱北过程的描写既细致又生动。再入北时用智能手机拍下的朝鲜两江道惠山市风景照片，也更增添了现场感。虽说有些句子略显粗糙，但正是这种粗糙，很好地烘托了紧张的气氛。作者在朝鲜是一名普通工人的儿子，据说曾是一名从不丢掉全校第一名的聪慧少年。但父亲被扣上政治犯的帽子离世后，他便被推入朝鲜社会的最底层。最终为了生存，他于2016年渡过鸭绿江，经中国抵达韩国。在韩国传教士的帮助下，他踏上了留学新西兰之路，在韩国也通过销售智能手机等稳定地赚到钱，也曾尝到过如梦一般的生活滋味。然而，在他的心底，始终牵挂着留在朝鲜的母亲。最终，他在2019年再次前往中国。这是为了通过中介帮助母亲脱北。他停留在鸭绿江边中国一侧的城市等待着，但母亲担心危险，迟迟下不了决心。连中介也放弃后，作者决定亲自渡过鸭绿江去接回母亲。他不顾周围“哪有子女为救父母豁出命再次进入朝鲜”的劝阻。但是刚过江，危险便迎面而来。他与正在巡逻的朝鲜军人相遇，经过激烈的肢体搏斗才勉强脱身。他重返朝鲜的消息在故乡传开，对家人的监视也随之加强。最终，他花了22天在山坡和铁丝网间穿行，却未能带出母亲，只得独自艰难地再次脱北。回到韩国后，等待他的现实也并不轻松。他因擅自进入朝鲜，被以违反《国家保安法》的罪名判处缓刑。其后又卷入电信诈骗案件，曾被判处有期徒刑。然而，2020年9月12日，在结束10个月监禁生活走出冰冷的监狱大门时，等待他的是在此期间成功脱北的母亲。闻着张开双臂拥抱自己的母亲的气息，他这样告白：“这抱着我的温暖的手臂，才是真正的自由。”这本书的力量并不在于事件本身的戏剧性。它深入探寻了一个逃离地狱的人为何不得不再次回到那里，这一点引人共鸣。为心爱之人的幸福着想的程度，丝毫不亚于自己的幸福，这种心意难道不是比自由更宏大的价值吗？作者那句“最终让人作为人活下去的，是爱”，久久萦绕在心头。李浩载记者 hoho@donga.com