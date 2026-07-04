李在明将首次出席北约峰会……韩国总统时隔15年对蒙古进行国事访问

从7日至11日，韩国总统李在明为参加在土耳其举行的北约峰会和对蒙古进行国事访问，将展开为期五天四晚的出访。这是李在明就任后首次参加北约峰会，也现任总统时隔15年对蒙古进行国事访问。韩国国家安保室长魏圣洛3日在青瓦台召开新闻发布会表示：“李总统将参加7日起在土耳其安卡拉举行的为期两天的2026年北约首脑会议，然后应乌赫纳·呼日勒苏赫总统的邀请于9日至11日对蒙古进行国事访问。”李在明将在北约峰会上以占世界国防费用55%的最大军工市场——北约盟国为对象，正式推进军工合作。李在明将于7日下午抵达安卡拉，与北约秘书长马克·吕特一起与日本、澳大利亚、新西兰等所谓“IP（印太）四国”首脑们举行小范围会谈。李在明还将出席北约峰会的正式活动之一——北约防卫产业论坛，在主题为“共同价值，更加强大的产业基础”的会议中进行主题发言和讨论，然后出席土耳其总统埃尔多安夫妇主办的正式欢迎晚宴。李在明预计于8日以国防产业领域有合作需求的国家为对象进行双边会谈。魏圣洛表示：“将直接向北约盟国及伙伴国宣传K（韩国）-国防产业的优秀性和迅速的采购能力，并开拓向全球国防产业出口四大强国的具体合作途径。”李在明将于9日抵达蒙古乌兰巴托，与呼日勒苏赫进行首脑会谈，进行谅解备忘录交换仪式及共同媒体发表。此后，李在明将出席两国政府及企业人士讨论经济合作方案的“韩蒙商务论坛”，并发表主题演讲。李在明将于10日访问在蒙古开展仁术支援独立运动的李泰俊烈士纪念馆，然后与旅蒙侨民举行午餐座谈会，11日与呼日勒苏赫一起作为主宾出席蒙古最大的节日“那达慕庆典”开幕式。尹多彬记者 empty@donga.com