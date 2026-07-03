忠清圈产业也要发展……三星、SK等企业将投资392万亿韩元

三星电子和SK海力士、Celltrion等主要企业将在忠清地区投资半导体、显示器、二次电池、生物等共392万亿韩元规模。作为政府6月29日发表的“大飞跃三大超级项目”的一环，继湖南之后，忠清圈尖端产业培育蓝图也得以具体化。李在明总统强调：“绝对不会错过将均衡发展据点和尖端产业据点合二为一的重大机会。政府将动员一切可用的手段积极支援，使企业的决断发光。”三星和SK等主要企业2日在忠南牙山举行的“忠清圈尖端产业发展蓝图国民报告会”为契机发表的投资规模为392万亿韩元。具体来说，三星表示，将在高带宽存储器（HBM）生产工厂和封装等半导体和有机发光二极管等显示器等方面投入140万亿韩元。SK海力士在NAND闪存及尖端包装等半导体生产据点建设上安排了100万亿韩元。Celltrion也宣布，将在生物医药品生产设施等方面投资2万亿韩元左右。此外，还将推进150万亿韩元的投资，用于建设人工智能数据中心。李在明当天就三大超级项目强调“不能以分裂的方式对待”。他说：“现在最重要的课题是均衡发展、分散首都地区、以地方为中心的增长。如果可能的话，应该支援企业入驻最好的位置，而不是分发礼物。”李在明还表示：“现在世界上哪有企业因为施加压力而转移过来的情况啊? 好像是我向三星电子会长李在镕施压他才作出这样的决定，也有这种旧态的想法。招商引资不能那样干。这是不可能的。”李在明在当天的首席秘书助理会议上也强调：“这不是单纯向地方示惠，这是大韩民国成为第四次产业革命最终胜者的唯一道路，也是为了未来一代的历史性决断。”李在镕在参加活动时表示：“在忠清道可以确认一种的良性循环的范例：先发制人的投资引领企业成长，其成长带动地区乃至整个国家发展。人工智能时代的未来胜败取决于驱动人工智能的材料和零部件，因此与三星的未来息息相关。”他强调：“现在是动摇世界经济格局的胜负时间。”政府计划启动集财政、金融、规制、技术、税制、人力、基础设施于一体的“7大投资支援助推器项目”，指定并运营解除综合限制的“超级特区”。申圭镇记者、李东勋记者 newjin@donga.com、dhlee@donga.com