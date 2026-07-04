规避提交资料、力保魏哲焕，轻视事实更急于自保的选举管理委员会

因选票短缺而接受国会国政调查的中央选举管理委员会，被曝曾制定内部文件，研究如何以“花招”应对国会国政调查特别委员会提出的提交会议记录的要求，以规避提交相关资料。该文件称，没有理由拒绝提交会议记录，但仍提出了分阶段应对方案，即先删除选管委委员名字，仅允许特委会以非公开方式查阅会议记录。另一份文件则研究了针对外界要求中央选管委代理委员长（常任委员）魏哲焕辞职的应对逻辑，主张作为非常任委员长代理体制他的责任较轻。从选管委内部文件来看，甚至让人怀疑选管委是否如实认识到了此次事态的严重性。选管委自己承认，面对国政调查特委会提交会议记录的要求，因担心个人信息泄露或限制自由交换意向等原有拒绝提交资料的理由行不通。但为了规避全面提交会议记录，选管委提出了第一阶段匿名处理发言委员的名字后允许阅览、第二阶段提交经匿名处理的会议记录等切香肠式应对方案。这如实地反映了中央选管委不但没有查明真相或自我革新的意志，反而急于保全组织。此前，选管委陆续暴露出的令人寒心的行为令国民感到惨淡。部分国民对被认为是极端阴谋论的不正当选举论表示赞同，也是因为这个原因。2日公布的4家舆论调查机构的全国指标调查结果显示，对于“在6·3地方选举中存在故意捏造投票结果或为了有利于特定候选人而运营选举等不正当选举”的主张，42%的受访者表示，“我认为存在这种不正当选举”。如果不消除国民对选管委的不信任，很难阻止这种不正当选举论的扩散。选管委目前被要求进行解体水平的全面改革。每当出现干部子女特惠聘用和选举季节短期休假等荒唐的事情，选管委都会以“独立的宪法机关”为由拒绝外部手术刀。放任如此不受管制的无风地带、停留在只属于他们的联盟中、无能和不负责任以及腐败的选举管理委员会，最终成为了侵害国民参政权、破坏选举信任的当事人。现在应该向自行失去存在基础的选管委追究严重责任。