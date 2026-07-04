“躺着中枪”的青年脱发者



韩国政府原定于4日举行的国民参与型讨论会在五天之前突然取消，青年脱发纳入健康保险的问题以一场骚动告终。人们提出了多种意见， 政府也曾表示将留出时间进行研究，但对于围绕纳入健康保险优先顺序提出的伦理问题，恐怕难有正确答案。



目前，斑秃等病理性脱发已被纳入健康保险。如果进一步把因遗传、衰老导致的M型脱发也纳入医保，预计医保财政每年将新增1800亿韩元的投入。这一估算是以去年患者人数保持不变为前提得出的。假如把这1800亿韩元用于每年需要1亿韩元的新药，那么就能有1800名罕见、疑难杂症患者得到实惠。作为政策制定者，也许相比针对少数人、效果不确定的治疗，更愿意把资源用于更多人、效果更明确的治疗。但是，普通人的伦理直觉会对这一取舍感到难以接受。



二三十岁脱发患者在全体脱发患者中每3人中就有1人。在国家把青年脱发命名为需要治疗的疾病的瞬间，脱发不再是其他相貌问题。当然，也有因脱发而苦恼的青年说“想死”，前往医院诊疗室。李在明总统去年12月在保健福祉部业务报告会上表示，“以前认为（脱发）是美容问题，但最近似乎被认为是生存问题”，也是出于这种情况。



但是，脱发药的原装药每月需要5万至6万韩元，仿制药每月也要1万至2万韩元。正在准备就业或饱受低工资困扰的青年可能会感到负担，但还是不能和如果不欠债卖房就会危及生命的罕见疑难杂症患者相提并论。随着“应该救谁”的争论展开，青年脱发者们背上了让即将面临赤字的健保财政更加亏空的“不懂事”烙印。本来没有任何过错的青年脱发者，真的是“躺着中了枪”。



巧的是，福祉保健部部长郑银敬在地方选举结束后召开记者招待会，正式公布了脱发治疗补助制度。在总统指示讨论脱发纳入医保的业务报告当时，郑银敬还是慎重的态度。她表示，考虑到对就业、结婚、精神健康等产生的影响，将从20岁至34岁青年的M型脱发开始适用医保。因此有人分析说，难道是在地方选举中看到二三十岁青年选民的意向明显背离，然后加快了适用脱发健康保险的速度?



李在明在2022年竞选总统时，通过简短的YouTube视频首次提到了青年脱发适用健康保险。随即，当时竞争候选人尹锡悦就在社交媒体上上传了“废除女性家庭部”7个字。在2025年总统选举中，金文洙候选人承诺恢复军队加分。这些都是攻略20多岁男性的公约，但要么没有遵守，要么无法遵守。匆忙制定的青年政策轻松地消费了青年的愤怒，最终却反而导致了青年被舆论孤立的结果。



因青年脱发纳入医保的争议，饱受韩国社会特别外貌至上主义和脱发偏见困扰的青年脱发者成了需要治疗的患者。眼睛不对称啦，胖了啦等等，大大小小，我们一辈子都对外貌感到不满意。那么，与别人不同的外貌就是需要接受治疗的疾病吗? 因无谓的争议，导致对脱发的歧视性看法加强，也是令人惋惜的事情。



由于青年政策被即兴提及然后又被抛在一边，青年的生活并不轻松。就业、居住、资产等统计结果都显示出有史以来最糟糕的数字。最近，对新设青年处、利用超额税收等青年政策的讨论非常活跃。希望政府能出台有诚意的政策。

