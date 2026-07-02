李在明：“不断扩大外延”，文在寅：“国民团结的起点是党内团结”

青瓦台1日表示：“李在明总统和文在寅前总统一致认为，通过假新闻或蔑称等伤害他人的事情对任何人都没有帮助。”在共同民主党8月17日全党大会前夕，随着派系间展开“嫡系争论”，分裂的忧虑增大，前任和现任总统见面强调了团结。李在明当天在青瓦台常春斋举行的会晤中表示：“应该代表所有人进行为所有人着想的政治。为此，内部团结也非常重要。内部一定要坚强。”他还强调：“要不断扩大外延，努力创造结构性多数。”文在寅则表示：“时代的课题仍然是国民团结。但是要想实现国民团结，党内的团结是起点。”对于李在明强调意味着外延扩张的“所有人的团结”，文在寅强调“党内团结”，二人表现出微妙的温差，总统政务首席秘书洪翼杓对此表示否认：“两人一致认为团结很重要，外延扩张也很重要。”他还说：“双方一致认为，为了不引发内部矛盾，要细心管理，不能以攻击性、侮辱性的方式进行。”当天的会晤是在亲卢武铉、亲文在寅等传统民主党支持层和被称为“新李在明”的亲李在明支持层之间矛盾激化的情况下举行的。共同民主党前代表郑清来在辞职时拜访文在寅等，展开了与亲文在寅派支持层的联合行动，再加上柳时敏作家也声称，“（支持者想要的是）扩建，但总统好像想重建”，其批评李在明之声也产生了影响。这是李在明政府上台13个月以来，李在明首次邀请文在寅。朴訓祥 tigermask@donga.com