凭借半导体的力量，韩国月出口额首超千亿美元

6月份韩国月出口额首次超过1000亿美元。韩国是继德国、中国、美国之后世界第四个实现月出口额千亿美元这一成绩的国家。预计今年下半年（7月-12月）半导体的超好势头仍将持续，全年出口业绩超过1万亿美元的期待正在成为现实。产业通商部1日发表的《6月进出口动向》显示，6月份韩国出口额为1022.5亿美元，同比增长70.9%。继5月（878亿美元）之后，连续两个月刷新单月最大出口纪录。计算开工天数的日均出口额为45.4亿美元，同比增加59.5%，连续两个月刷新历史最高值。出口增加趋势当然是由半导体引领的。6月份半导体出口同比增加199.5%，达到448.2亿美元，月出口额首次突破400亿美元。半导体以外的产品出口也比一年前增长28%，表现良好。20大主力出口产品中有18个产品出口增加，汽车、石油产品、化妆品、生物保健等出口额创历史最高纪录。加入每月出口千亿美元俱乐部的国家只有德国、中国、美国、韩国等4个。德国2006年首次达成这一目标，2007年中国和美国紧随其后。今年全年出口额达万亿美元的可能性也在变大。全世界年出口额超过万亿美元的国家也只有德国、中国和美国。产业部贸易投资室长姜邯赞（音）表示：“公布5月份出口业绩时曾预测年度万亿美元也不无可能，但从上个月出口业绩来看，可能性大为提高。”6月份韩国进口额增加30.1%，达661亿美元。贸易收支顺差为361.5亿美元，月贸易顺差历史上首次超过300亿美元。在前所未有的出口好形势下，内需恢复势头缓慢是需要解决的课题。随着出口增加集中在半导体等部分行业，消费和建设等内需景气难以复苏。现代经济研究院研究委员李泽根（音）表示：“如果出口激增而内需跟不上这种情况持续，在半导体超级循环结束等对外冲击下，可能会导致经济停滞。急需搞活建设景气、支援创造青年就业、扩大人工智能基础设施投资等政策支援。”世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com