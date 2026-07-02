纽约市长引发的美国民主党和犹太裔的裂痕



美国纽约一带生活着约200万犹太裔。这相当于以色列国内犹太人（约720万人）的三分之一。除以色列最大城市特拉维夫外，世界上犹太人口最多的城市是纽约。



高学历、高收入层较多的犹太裔大举进入美国上层。尤其是在纽约，其地位非常强大。民主党参议院院内代表兼纽约州参议员查克·舒默、世界最大私募基金黑石的首席执行官兼会长史蒂夫·施瓦茨曼、纽约时报董事长兼发行人亚瑟·格雷格·瑟尔斯伯格、纽约警察厅厅长杰西卡·蒂西、前纽约市长兼彭博社创始人迈克尔·布隆伯格、高盛名誉会长兼前首席执行官劳埃德·布兰克费恩等都是犹太人。如果是政治人士，对犹太人的选票肯定很敏感。



相比共和党，美国犹太裔一直支持被认为对少数人相对友好的民主党。美国有线电视新闻网（CNN）电视台爱迪生调查公司的出口调查结果显示，在2024年美国大选中，78%的犹太裔选民投票给了民主党。



今年1月成为纽约首位穆斯林市长的马姆达尼则不同。他正面拒绝了“民主党与犹太裔相通”的长期政治公式。他在当选市长时曾表示：“如果镇压巴勒斯坦的以色列总理内塔尼亚胡来到纽约，将予以逮捕。”他也没有参加今年5月31日前任们按照惯例出席的“以色列日”活动。



《耶路撒冷邮报》等以色列媒体认为，他是“干练的反犹太主义者”。他虽然表面上表示“反对以色列这一国家的反巴勒斯坦路线”，但实际上对整个犹太裔持否定态度。



11月美国中期选举前夕，民主党日前为选举纽约州联邦众议员候选人进行了党内竞选。马姆达尼支持的3名反以色列倾向的候选人击败了党的主流候选人。其中，前纽约市监查官布兰德虽然是犹太人，但反对美国单方面对以色列进行军事支援。



如果说马姆达尼象征着民主党内部的变化，那么犹太裔选民也表现出与过去不同的动向。特别是年轻的犹太人对以色列没有强烈的归属感，而是重视民生。前纽约州众议员多夫·希金德认为，在去年11月的纽约市长选举中，支持马姆达尼“冻结租金”政策等的大部分年轻犹太人都选了他。



美国总统特朗普严厉批评了正在超越纽约扩大对华盛顿中央政界影响力的马姆达尼，称其为“共产主义者”。与这样的总统一样，对马姆达尼的迅速崛起感到困惑的势力是像舒默一样的民主党领导层。



要想在中期选举、2028年大选等全国单位选举中获胜，必须向中立层扩张外延。民主党的两难境地是，高喊富裕税、无偿教育及交通、反以色列政策等的马姆达尼的党内地位越大，就越有可能远离中间阶层。马姆达尼点燃的民主党内亲以、反以的争论也将在今后相当长的一段时间内动摇美国政界。

