继德国、中国、美国之后，韩国月出口额突破千亿美元……日本也没走过的路

据统计，6月份韩国出口额为1022.5亿美元，历史上首次开启月出口千亿美元时代。这是继德国、中国、美国之后，世界上第四个此类国家。就连曾经叱咤世界经济的日本也没有走过这么远。韩国今年上半年出口额为4967亿美元，刷新半年历史最高业绩。照此下去，年出口额达到万亿美元和“世界出口五强”也将不再是梦想而是现实。最近，韩国出口势头迅猛。6月份的出口同比增加70.9%。这是自1978年10月以后48年来的最高增幅。今年3月突破月出口700亿美元大关，一举进入800亿美元时代，仅过3个月再次直线上升。在贸易保护主义扩散和美国-伊朗战争等综合危机中，韩国的出口引擎依然火热。引领神话的主角当然是半导体。6月份半导体出口额比一年前增加两倍，历史上首次超过400亿美元。仅上半年出口额就已经超过去年全年业绩。随着人工智能热潮，尖端存储器需求剧增，价格也暴涨，提高了业绩。电脑、电器、钢铁等也享受了人工智能产业膨胀带来的涓滴效应。汽车、石油化学等主力品种和化妆品、食品等有潜力的消费品也提供了坚实后盾。但是耀眼的成绩单背后的风险也不容小觑。上个月，半导体在整体出口中所占的比重升至43.8%。如果半导体周期受挫或发生供应网危机，整个国家经济必然会动摇。由于奖金矛盾和黄色信封法的影响等，罢工风险也在高涨。现代汽车工会表示，从6日开始不会进行周六加班和延长工作，民主劳总预告了15日的总罢工。被半导体好景气的错觉所掩盖的企业感受景气依然冷淡，雇佣市场的寒风也没有消失。今年上半年，韩国经济出现巨大而陌生的数字。韩国综合股指半年内翻番，三星电子和SK海力士第二季度的合计营业利润有望达到150万亿韩元。但现在不是沉醉于华丽数字盛宴的时候。只有冷静分析韩国经济的危机因素和弱点，提高基础体力，才能开启充实的“年出口万亿美元时代”。