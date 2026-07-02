CNN播出郑周永追悼音乐会，称其为“描绘郑周永一生的音乐肖像”

现代汽车集团今年2月在首尔瑞草区艺术殿堂举办的“峨山郑周永逝世25周年追悼音乐会：延续的回响”，其筹备过程于上月27日通过美国有线电视新闻网（CNN）旗下节目《Showtime》播出。《Showtime》是一档拍摄并播出全球值得关注活动的筹备过程或幕后故事的节目，韩国文化活动被该节目介绍，尚属首次。此次追悼音乐会因金善旭、鲜于艺权、赵成珍、任奫灿等4位世界知名韩国钢琴家同台合作而成为话题。CNN也在节目中从筹备环节起，对钢琴家们的合作过程进行了采访。为这场演出，在美国纽约皇后区阿斯托里亚的施坦威钢琴工厂制造钢琴的过程，以及大师级调律师李钟烈在演出现场将4架钢琴音色调校至完美一致的场面，均被收入镜头。CNN在节目中介绍该演出为：“这是一幅描绘郑周永创始会长一生的音乐肖像，他出生于贫苦农家，为战后大韩民国的重建作出了贡献。”关于此次合作，钢琴家金善旭表示：“四个人能在同一时间、同一空间相聚，仿佛做梦一样。”钢琴家鲜于艺权也称：“能够一起合作，既开心又荣幸。”现代汽车集团解释称，2009年郑义宣会长在观看金善旭钢琴家使用4架钢琴的演出后深受触动，此后从2024年起推动了本次项目。公司方面表示：“个性不同的世界级钢琴家们融为一个和谐之音的过程，与郑周永创始会长的挑战、开拓与合作价值一脉相通。”李沅柱 takeoff@donga.com