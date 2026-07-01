朝鲜大使在无核化谈判中称孔鲁明为“无理取闹的光头”

“嗨！你敲什么桌子！”1992年3月，南北（韩朝）核谈判在板门店举行。朝鲜代表、时任外交部巡回大使崔宇镇拍着桌子作出了上述表示。与崔宇镇展开激烈攻防战的时任韩国统一院次官（前统一部长官）林东源更加愤怒地回应道：“连本国有没有核武器都不知道的家伙（崔宇镇）讨论什么核问题。”双方互称对方为“流氓”“强盗”等，讨论寸步难行就结束了会谈。韩国统一部30日公开的长达3836页的《南北对话史料集》文件中，到处都有南北代表团在无核化谈判过程中展开紧张的心理战和冲突的场面。会谈中还出现了俗语、贬低对方外貌的现象。此次公开的会谈文件是1991年12月至1993年1月的记录，包含了卢泰愚政府通过韩半岛无核化共同宣言的过程和之后南北首次面对面坐着进行的无核化谈判内容。● 朝鲜代表在心理战中撕毁金日成照片当天公开的会议记录显示，双方在13个月内共举行32次会谈，进行了多次舌战。在朝鲜接受核查、韩美重启“团队精神”联合军演等核心焦点问题上，双方未能缩小分歧，谈判陷入僵局，因此提高了嗓门。作为南北会谈文件公开预备审查委员参与的前南北会谈本部长郑承勋评价道：“此次公开的90年代初期谈判是历代南北对话中最激烈、最粗暴的。”在1992年12月举行的南北核控制共同委员会第13次会议上，双方展开了攻防战，结果朝鲜代表撕毁了刊登金日成照片的报道。崔宇镇声称“这是与外势力的勾结”，要求撤销重启“团队精神”联合军演。对此，时任外交安保研究院院长孔鲁明（前外务部长）拿出金日成主席和苏联总书记斯大林并排站在一起的照片进行了反驳。意思是与外国势力勾结的是朝鲜。愤怒的崔宇镇将照片撕碎，气愤地称其为“挑衅”，孔鲁明则说，“这是伟大领袖的照片，为什么要撕掉”，双方争吵不休。同年4月，还出现了崔宇镇当面斥责孔鲁明是“无理取闹的光头”的场面。他嘲弄孔鲁明脱发的外貌，进行了人身攻击。● 朝鲜还对“跛脚鸭”卢泰愚政府表现出不信任朝方在1992年12月关注韩国总统选举而推迟谈判的情况也被公开。在选举8天前举行的南北核控制共同委员会第12次会议上，朝鲜方面表示，“新政府上台后，谈判不是从原点开始吗”，表现出不信任，向韩方施压。与任期末进入跛脚鸭状态的卢泰愚政府签订重大协议相比，朝鲜更想确认下届政府的对朝基调后再行动。双方提出的相互核查规定草案也首次被公开。在1992年3月举行的南北核控制共同委员会第一次会议上，韩方代表团主张每年对40个以内的设施进行突击核查，朝鲜方则要求在核查5天前向对方通报，并要求双方就核查对象进行谈判。分析认为，朝鲜实际上拒绝了高强度核查。李志胤记者 asap@donga.com