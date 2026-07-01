涉460亿韩元洗钱 冒名账户组织109人被抓获

利用冒名账户等洗白犯罪收益的组织近日在全国范围内接连被查，109人被抓获。他们洗白的资金超过460亿韩元。其中一个组织以幽灵公司为幌子将资金伪装成合法资金进行洗钱，另一个组织则将商品券变现后转换为虚拟资产（币）并转移至海外。还有组织每月向成员发放1000万韩元作为工资。首尔警察厅网络调查科30日表示，以涉嫌违反《通信诈骗损失返还法》和《犯罪收益隐匿规制法》为由，逮捕了与语音诈骗及投资诈骗组织勾结、在去年1至6月洗白约415亿韩元赃款的总负责人（31岁）等3人，并对19名组织成员进行不拘留立案。总负责人出身于以庆尚北道荣州市为据点的黑帮，于2024年10月成立虚假商品券企业，并以公司名义的账户接收赃款，伪装成合法资金。这家公司仅完成了营业执照登记，并无实际商品券交易，是一家幽灵公司。这些人员认为在同一组织内反复接收汇款可能引起怀疑，从去年2月起通过Telegram等扩大组织成员，并改变了手法。他们掌握了67个个人名义的冒名账户，将资金拆分后汇入多个账户，以此掩盖资金流向。总负责人抽取收益的2%作为手续费，并根据角色每月向组织成员支付250万至1000万韩元。组织成员大多数是出身于忠清北道阴城郡和镇川郡的二三十岁同乡前后辈。他们甚至制定了内部规定，共享一旦被抓也不供出其他成员的陈述指引，若产生罚款则由组织全额代缴。大邱也有一冒名账户组织被查获。大邱警察厅抓获了收集78个冒名账户并出售给犯罪组织的38人，其中14人被逮捕。他们洗白了包括赌博网站赌注在内的37.7亿韩元，并部分采用了兑换商品券的手法。在京畿道华城市，一个以“交易流水”为名目招募冒名账户的组织被揭发，28名成员中15人被逮捕。据华城东滩警察署消息，这些人以“只要积累借记卡交易流水就能获得贷款”为由接近贷款需求者，确保获取账户后，将其用于转移钓鱼诈骗受害资金8.8319亿韩元。警方还对提供冒名账户的21人予以立案。千钟炫记者、大邱=明敏俊记者 punch@donga.com、mmj86@donga.com