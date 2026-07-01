体验拌饭的海外网红们：“这就是韩国的味道”

6月29日上午，在首尔中区CJ第一制糖公司大楼一楼烹饪工作室“CJ厨房”，举行了以电视剧《暴君的厨师》为主题的韩食烹饪课程。身穿宫廷厨师服装的主厨介绍了拌饭的由来，演示了烹饪过程，参加者们围着围裙跟着做料理。特别的是，教室里到处竖起三脚架，智能手机摄像头也在转动。参加者在淋一圈香油之前，在拌饭上放蕨菜时，都会对着镜头挥挥手。他们是来自13个国家的33名美食、旅游网红。“这就是韩国的味道”，他们用英语、汉语、日语等各自语言进行说明后，才拿起下一个材料。当天的活动是韩国观光公社从当天起到7月2日举行的“K-当地食品猎取33”的一环。这是该公社邀请在中华圈、日本、东南亚、欧洲、美洲等地活动的网红们介绍地方乡土饮食的活动。参加者的粉丝数合计约达2130万人。来自日本福冈的网红田中阳子说：“我真的很喜欢韩国小吃摊特有的充满活力的氛围。桌子上的碗、烧酒杯、米酒碗以及人们自然而然地享受美食的样子都很有魅力。我家里也有再现韩国大排档氛围的房间。”在马来西亚活动的美食网红米歇尔·杨（28岁）是能够背诵辛奇（韩国泡菜）种类、白辛奇、萝卜块辛奇、韭菜辛奇等，在家还亲自煎韭菜饼吃的“韩食高手”。此次是他第三次来到韩国。此次旅行的目标是超出首尔，体验“隐藏在各地的真正当地味道”。当天参加者们结束烹饪课程后，前往首尔市城北区三清阁参加了出征仪式。以韩屋为背景，戴着纱帽拍照留念的瞬间，现场直播和视频拍摄也没有停止。他们从30日起分成江原、全罗、庆尚等3个小组，寻找33种地方代表饮食。考虑到已经熟悉韩食的海外粉丝很多，所以以难以在首尔接触到的乡土饮食为主制定了日程。江原的组将在江陵品尝草堂嫩豆腐和水拌生鱼片，在江陵中央市场品尝炸鸡块、鱿鱼血肠等，然后体验春川炭烤鸡排。全罗小组将在全州品尝米酒和斑鳐三合，并在淳昌亲手制作辣椒酱和炒年糕。还要体验潭阳牛肉饼和光州肉饼。庆尚小组将在安东参与制作安东烧酒，在大邱品尝团子，在釜山品尝烤扇贝和活章鱼。来自中国北京、拥有301万名粉丝的网红时嘉说：“最期待探访全罗道美食。我想品尝全州拌饭等美食，并向粉丝们介绍韩国地方上的独有风味。”金素敏记者 somin@donga.com