“只要孩子还在呼吸，我就得活下去”

“我认为只要孩子活着，我就必须活着。我不时抚摸孩子的鼻子，确认他是否还在呼吸。”（达亚娜•帕蒂尼奥）上月24日（当地时间），委内瑞拉遭受7.2级和7.5级强震，遇难者超过1700人。在此情况下，一名出生仅18天的新生儿和母亲从公寓废墟中被救出。当地将此事称为奇迹，并视其为希望的象征。主人公是母亲达亚娜•帕蒂尼奥和儿子胡安•达维德。他们于上月25日在这次地震中受灾严重的拉瓜伊拉州一栋倒塌的公寓废墟堆中被救出。达亚娜因地震双腿受伤，但胡安•达维德仅面部等有轻微擦伤。达亚娜上月29日（当地时间）在接受英国BBC广播公司采访时说：“我抱着一定要为儿子保持清醒的念头。”据BBC报道，地震发生时，帕蒂尼奥正在公寓8层洗碗。起初她以为是轻微晃动，便将儿子抱在怀中，但大楼很快坍塌，两人被困在废墟下。她描述当时情形说：“感觉像是飞到了空中。我也不知道是怎么做到没有失手松开孩子的。我几乎飞了出去，重重地撞在家具上。”被困废墟后，达亚娜曾大声呼救，但很快意识到没有人能听到自己的声音，便下定决心：“不要白白浪费力气。听到人声或脚步声时再喊。”她说：“左腿被混凝土压住动弹不得，太阳穴也被岩石压着，真不知道自己怎么能那么沉着。”达亚娜在废墟中发现一本圣经时获得了希望，她说：“从那时起，生存的旅程开始了。”之后，听到哥哥呼喊自己名字的声音，她想着“最后的机会”，用尽全力喊道“我在这里”。就这样，母子二人获救了。达亚娜的丈夫赫尔松将妻儿获救的瞬间称为“奇迹”。记录达亚娜和胡安•达维德获救场景的影像中，赫尔松将胡安•达维德抱在怀中，紧闭双眼，仰天抬头，充满感怀。赫尔松说：“虽然地震几乎夺走了一切，但我们还活着。我们将重振所有失去的一切。”另据《纽约时报》上月29日报道，截至当日，此次地震遇难者达1719人，伤者超过5000人。通常被认为72小时的“黄金时间”已过，发现更多生还者的可能性正在降低，联合国为应对遇难者激增的情况，计划确保1万个裹尸袋。金夏京记者、金宝拉记者 whatsup@donga.com、purple@donga.com