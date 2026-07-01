孙兴慜：“将在我的位置上拼尽全力去奔跑”

“为了能再次带给大家快乐，我将拼尽全力去奔跑。”韩国国家足球队队长孙兴慜（34岁，洛杉矶FC，照片）30日通过个人社交媒体公开了结束2026年美加墨世界杯的感想与今后的决心。这是韩国队在小组赛以1胜2负的战绩出局后，孙兴慜首次公开表露自己的心境。韩国队在只需打平就能晋级32强淘汰赛的25日小组赛A组第三轮比赛中，以0比1负于被认为实力低一档的南非队，最终未能闯入32强淘汰赛。孙兴慜吐露了复杂的心声：“不知该从何说起。我既无法假装不知，也不愿逃避现实。”他还表示：“作为一个同样热爱足球的人，如果看到这样的比赛，想必也会感到无比郁闷和难过。”本届大赛是孙兴慜的第四届世界杯。根据主教练洪明甫（57岁）的战术选择，孙兴慜没有一场比赛踢满全场，以零进球结束了本届大赛。在与南非队的比赛中，他还曾被排除在首发阵容之外。孙兴慜说：“对我而言，这是比谁都珍贵的舞台，所以更加百感交集，内心十分痛楚。直到现在，我仍然难以接受（出局的事实）。”孙兴慜就低迷的成绩表达了歉意，同时表示：“为了挽回国民的心，我将在自己的位置上重新全力以赴。”有部分意见推测，孙兴慜可能会在本届世界杯后退出国家队。但孙兴慜也留下了将继续参加国家队活动的表态。他说：“只要球迷们找我、需要我，我将倾尽我的所有。”赵英宇记者 jero@donga.com