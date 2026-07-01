世界著名男高音波切利热爱足球的理由



眼下如果还有比韩国人更因足球而愤怒的人，那恐怕是意大利人。意大利是曾四度捧起世界杯冠军金杯的足球劲旅。然而，在渐入高潮的2026年美加墨世界杯上，却根本找不到意大利这个名字。



意大利在欧洲区预选赛中，被“怪物”埃尔林•哈兰德坐镇的挪威夺走小组头名，错失直接晋级决赛圈的资格。虽在附加赛中延续了希望，但点球大战不敌波黑。此前已缺席2018年俄罗斯世界杯和2022年卡塔尔世界杯的意大利，就此背负作为历届世界杯冠军国首次连续三届无缘决赛圈的耻辱纪录



但颇具讽刺意味的是，本届世界杯最先受到瞩目的也是意大利人。世界著名男高音安德烈•波切利在墨西哥城体育场举行的世界杯开幕式上，与演唱“K-pop：猎魔女团”主题曲的李在共同高歌世界杯官方主题曲《DNA》，拉开了全球足球盛宴的序幕。



波切利在演出结束后表达了感想：“虽然意大利未能参加本届大赛令人遗憾，但能够代表祖国站在这里，我感到无比荣幸。”身为终身足球迷的波切利，周日通过收音机收听足球转播是他的爱好。他对支持的意甲国际米兰队的阵容烂熟于心。



意大利人将足球协会的腐败与无能视为造成这一黑暗期的元凶，因而感到愤怒。意甲联赛因假球、裁判分配丑闻等导致地位骤降，联赛财政恶化。由此造成了潜力新星和联赛基础设施培育停滞不前，而足协对此放任不管。



波切利也是众多对意大利足球感到失望的球迷之一。波切利在接受意大利日报《米兰体育报》采访时说：“不仅是我，所有意大利人都大失所望。足球是意大利的一部分，这次又没能晋级。无法长久享受世界杯的喜悦，着实令人难受。”



但波切利还表示：“如果像对待其他失败一样坦率面对世界杯出局，并将其引向建设性的反思，便能成为新的出发点。”他补充说：“不放弃，与命运抗争，重新站回起跑线，这就是体育让我感动的原因。”



波切利能屡屡登上大型体育赛事舞台，原因也并无二致。波切利出生5个月就因先天性青光眼只能看见近处的东西，但仍能感知光线和颜色。12岁那年，他在学校踢足球时被球击中头部，事故造成视神经损伤，连残余的视力也完全丧失。



但波切利的母亲不希望儿子的人生被残疾所定义。每当波切利抱怨“这个我怎么做”的时候，母亲都会坚决地说：“你自己的事自己做。不要找借口。”正因如此，波切利在成长过程中只把残疾当作血型差异一般。曾将黑暗带给他的足球，至今仍是他最热爱的运动。对那些对此感到不可思议的人，波切利只说：“那只是一场不幸的意外而已。”



波切利在开幕式上演唱的《DNA》导语部分歌词如下：“anche se cadiamo poi ci rialziamo, It’s more than just a game, it‘s our DNA.（即使跌倒，我们也会重新站起。这不仅仅是比赛，这是我们的DNA。）”

