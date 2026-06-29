“把脚趾放进对方嘴里又拿出来……感觉真像亲弟弟”

“和小明（演员孔明）连脚趾都互相放进对方嘴里又拿出来过，所以变得更亲近了，感觉真像亲弟弟一样。”19日上线的奈飞电影《丈夫们》中，出现了被犯罪组织抓住、双手被绑并关在冷冻仓库里的两个男人，互相把脚趾塞进对方嘴里，以弄破套在头上的塑料袋的场面。22日，在首尔钟路区一家咖啡馆见到的演员陈善圭（49岁）谈到这个场面时说：“这只有在对彼此信任的基础上才能做到。”他表示，这是与后辈孔明（32岁）在现场通过即兴表演创作出的场面。剧中民锡（孔明饰）调侃忠植（陈善圭饰）“长得像猴子”的台词，也都是现场即兴发挥出来的。《丈夫们》是吸引约1626万人次观影的《极限职业》（2019年，韩国影史票房第三）中陈善圭与孔明再度携手的动作喜剧片。两人此次因为一位女性而成了前夫与现任丈夫的关系。陈善圭饰演的前夫黄忠植是一名抓捕罪犯时万无一失、其他事上却粗枝大叶的缉毒队老手刑警；孔明饰演的现任丈夫李民锡则是一名喜欢极限运动、但身上却带着点傻气的兽医。妻子被绑架后，性格与职业截然相反的前任和现任丈夫，阴差阳错地站到了同一战线。《丈夫们》在上线首周便登顶奈飞全球非英语电影十佳榜第二位。不过，大众和评论界的口碑存在不小分歧。如果说《极限职业》是在给定设定（刑警们为卧底调查而开的炸鸡店意外爆红）下具备说服力地展开叙事，并自然地融入喜剧元素，那么《丈夫们》则过于侧重制造引人发笑的场面，导致故事有些刻意且依赖偶然来推进。即便如此制造出的喜剧，成功率也不算高，手铐格斗和孔明的汽车动作戏也给人似曾相识之感。回想《极限职业》后半部的动作戏不仅令人痛快，还带来了反转笑果，这多少令人感到遗憾。陈善圭也表示不可能不意识到《极限职业》。“因为大家总把标准定为我国最棒的喜剧（《极限职业》），所以我对‘（这次电影）不行’这类反应也是有心理准备的”，不过“我当时的想法就是‘按这部作品本身的风格去演’。”他说道。而孔明则表示：“这是和《极限职业》不同的作品，所以没想到会那样。反倒满怀着能和善圭哥一起开心拍的期待。”有评价认为，正因其遵循了稳健的喜剧文法，“如果不硬要拿来和《极限职业》比较着看，还是很值得一看的”。陈善圭表示：“‘你作为主演很能引领全局’这种话，我以前没怎么听过（笑），这次在试映会上听到了这样的话。看来是我太喜欢这部作品，很想把它做好。”对于在片中饰演社会部记者赵雅罗的演员全昭旻，陈善圭说：“在综艺《Running Man》里看到就觉得喜欢且很独特……看了她演戏，就感觉到‘果然本就是位真正的演员’。”《丈夫们》结尾部分，少女时代成员允儿惊喜登场。当被问及这是否是考虑到续集时，陈善圭给出了这样的回答：“故事如果进展顺利的话，拍《丈夫们2》，或者拍《妻子们》都挺不错。（片中丈夫们的）妻子们反正都出场过了。有机会的话，当然太好了。”金道演记者 repokim@donga.com