“乌克兰少女合唱团邀请大家了解轰炸中练习的惨状”. July. 13, 2023 07:51. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 用音乐向世界传达和平、和谐、希望信息的2023江陵世界合唱大会将于13日落下帷幕。来自34个国家的320多个组合、8000多人参加此次比赛，通过音乐展开超越国家、人种、性别，融为一体的场所的该盛会，被称为“合唱奥运会”。在本次大会中，尤其引人注目的是正身处战争泥潭的乌克兰“博赫尼克少女合唱团”。乌克兰支援共同对策委员会事务总长金泰阳（南杨州真光教会牧师•照片•音）在邀请该合唱团40名团员时起到了助促成者作用，他在10日接受本报的电话采访时表示：“为了宣传战争的惨状与和平的重要性，我们推进了邀请。”乌克兰支援共同对策委员会（委员长 前驻乌克兰大使李良九）于战争爆发后的去年3月成立，并在国内外为乌克兰开展各种生活必需品支援及战后重建准备运动。 ―您是怎么邀请乌克兰合唱团的呢？ “刚开始想由国内的乌克兰人和帮助乌克兰的韩国及日本人组成联合合唱团。因为我们认为，这将有助于宣传战争的惨状，帮助乌克兰。但是驻韩乌克兰共同体的一位名叫尼古拉的朋友提议说，在基辅有很好的合唱团，邀请她们怎么样？那就是博赫尼克少女合唱团。该合唱团成立于20世纪70年代，是以全世界，特别是欧洲为中心活动的团体。” ―邀请似乎并不容易，是吗？ “正好江陵世界合唱大赛组织委员会也想邀请乌克兰合唱团，但因为正在战争，所以没能找到。在得到组委会同意后，从1月份开始进行了接触，但到4月份为止必须做出决定才能参加，因此时间非常紧迫。虽然邀请函、机票发送、经费汇款等韩国方面要做的事情很多，但由于处于战争状态，合唱团成员们得到家人的许可也需要时间。从基辅到波兰华沙坐了16个小时的巴士，于本月1日才来到韩国，直到听到入境波兰的消息为止，我担心会发生什么事情，内心处于焦急状况。” ―听说团员们在轰炸中进行了练习，是吗？ “听说在练习过程中，如果发出空袭警报，就会躲避到建筑物地下避难所，一旦解除就反复聚集。为了躲避轰炸曾躲在避难所3个多小时。俄罗斯军队的轰炸不分昼夜，随时都有，空袭警报不时响起，而且家人参战的团员们因为担心家人，大部分连觉都睡不好。部分团员因为大会开幕式的鞭炮声，甚至会联想起轰炸，日常生活已接近崩溃。” ―听说博赫尼克少女合唱团3日在今年4月发生的江陵山火受灾地区为灾民们举行了演出。 “在因大型山火而难以辨认的建筑物和残骸前唱歌，这也是乌克兰各地都能看到的景象。合唱团为大会准备的60多首歌曲的主题都是‘和平与希望’。她们想传达即使很累也不要失去希望的信息。”

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