连内容都不知道就借出名字，真是“劣质法案”遍地. June. 20, 2023 08:01. . 据国会议案信息系统显示，从第21届国会开始的2020年5月30日起的3年间，每名国会议员参与法案共同提议的件数平均达到797件。同期，参与超过2000件法案的议员有5人，参与超过1000件法案提议的议员占全体议员的31%。这远远超过了议员本人经过讨论后代表提议的法案件数（平均66件）。有人批评，与其说议员们在忠实地准备法案，不如说他们是在连法案内容都不知道的情况下滥发借用名字的互助提案。 随着国会一届又一届，全体法案提议件数大幅增加，而法案的表决率却呈现出逐渐下降的趋势。第16届国会时提议件数为2507件，第20届国会时增加到了24141件。第21届国会的任期还剩1年左右，但已经提出了22046件（以18日为准），如果按照这个速度，预计会超过第20届国会的提议件数。但法案通过率在第16届国会上为37.7%，在第20届国会时为13.2%，第21届国会时为9.4%，持续下降。据分析，在共同发起的法案中，相当多没有经过充分酝酿的劣质法案在最终审查过程中未能越过全体会议的门槛。 据悉，随着共同提议的滥发，在全体会议上议员本人对共同提议的法案弃权的事情也不少。据《东亚日报》报道，在共同发起件数排名靠前的10名议员中，有4人弃权了列有本人姓名的法案。虽然相关议员们解释说“因为不能记住不是主要法案的法案，所以投错了票”，但这是卑劣的辩解。议员们对于列有自己姓名的法案对今后国家的未来或国民生活产生什么样的影响都不关心，这不能不说是不负责任的态度。 法案共同提议制度的宗旨，是在提出法案之前征求10名以上同僚议员的同意，以提高立法标准线、提高法案质量。但是，如果以这种“不要问”方式的共同提议，就无法避免令当初实行宗旨褪色的指责。议员们共同提议的滥发，与法案提议件数反映到议会选举公推评价等立法业绩积累不无关系。为了改善这一点，朝野政党领导层有必要把议员们的评价标准改为追究立法适当性的质量评价，而不是形式上的法案提议件数。

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