景福宫古驰时装秀深夜庆功宴严重“扰民”……居民举报52起. May. 18, 2023 07:58. by 崔元英记者 o0@donga.com. “这里是人们生活的地方，深夜怎么能这样呢？响声太大把大家都吵醒了，简直要得精神病了。难道不能像名牌公司那样行事吗？” 首尔钟路区居民A某，因无法忍受到16日晚12点多为止在家附近的建筑物内持续的名牌古驰（GUCCI）时装秀后续派对（庆功宴）噪音污染，在推特上上传了上述文章。他补充说：“因为这样忍了2、3个小时，妈妈向警察局报了案。” 歌手IU（李知恩）、演员李政宰等著名艺人和时装界相关人士大举参加的古驰景福宫时装秀后续派对，引来大批警察出动。首尔钟路警察署17日表示，连续接到了在该活动中发生的52起噪音相关举报。 古驰方面16日下午在首尔钟路区景福宫勤政殿举行了“2024 Cruise Collection”后，在附近的一家综合文化设施建筑物内举行了后续派对。附近是写字楼、休闲公寓等居住地区的该建筑物是隔音较弱的筒仓结构，因此附近居民在夜间因噪音和照明灯光而遭受了不便。警方相关人士表示：“接到报警后出动，与活动相关人士见面，劝告他们减少噪音或解散，现场很快就整理好了。” 包括作为古驰大使（宣传大使）活动的歌手IU等在内，约570名演艺、时尚界相关人士参加了当天的时装秀。古驰方面表示：“对于噪音等居民感受到的不便，深表歉意。”

한국어