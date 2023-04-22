媒体：“七国集团考虑全面禁止向俄罗斯出口……下月在首脑会谈上进行讨论”. April. 22, 2023 08:05. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 据美国彭博社和日本共同社21日报道，七国集团正在讨论全面禁止对入侵乌克兰的俄罗斯出口的方案。今年七国集团主席国日本面临下个月19日开幕的广岛七国集团峰会，正在与成员国讨论该问题。 七国集团和欧盟自去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，禁止向俄罗斯出口可用于军事目的的尖端产品和产业机械、高级车、手表等奢侈品等数百个品种。七国集团讨论的核心是，在此基础上，只对一部分例外，实际上禁止所有品种的出口。日本政府消息人士表示：“除了人道主义目的的医药品、农产品以外，正在讨论禁止出口大部分产品的方案。” 在此次峰会上，不仅是七国集团，欧盟成员国也以参与该措施为目标进行讨论。但据悉，因为是正在协商的内容，所以根据讨论多少有可能有所改变。 但彭博社报道说，要想实现对俄全面禁运措施，存在严重的障碍。因为，要想在欧盟生效，所有成员国都必须采纳新的政策，但俄罗斯有报复的危险，而且向俄罗斯出口的公司也有可能提出抗议。 据悉，俄罗斯通过土耳其、塞尔维亚、阿联酋等迂回进口尖端产品。据《日本经济新闻》报道，俄罗斯自去年2月开始入侵乌克兰后，进口了价值10.7756亿美元（约1.4万亿韩元）的半导体，并经由香港、中国运进本国。

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