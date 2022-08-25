时间突然停止了……啊，原来是坠入爱河了. August. 25, 2022 07:55. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 医大学生朱莉（雷娜特•赖因斯夫饰）对医学感到厌倦，将专业改为心理学。仿佛开启了新的世界一样高兴，但这只是暂时的，之后她又开始厌烦了。她说“现在才明白我喜欢的是什么”，并表示这次要成为摄影师。 冲动和善变的性格在恋爱中也是如此。虽然在派对上遇到了比自己大15岁的著名漫画家阿克塞尔（安德斯•丹尼尔森•李饰），并坠入爱河，但由于代沟和性格差异，两人发生了矛盾。成功的男朋友让毫无成就的自己变得寒酸。朱莉对拥有与阿克塞尔截然相反魅力的同龄平凡男性艾文德（赫伯特•诺德鲁姆饰）产生了爱意。 从25日上映的挪威电影《世界上最糟糕的人Verdens verste menneske》的题目来看，这部作品虽然像是显而易见的浪漫爱情剧，但并不集中于爱情本身。罗曼史是朱莉用于描绘寻找自我并成长的样子的一种装置。观看重点是“这是我的人生，感觉就像扮演配角一样”，在恋爱和工作中都摸不着头脑彷徨的朱莉能否成为人生的主演。凭借这部电影获得去年戛纳电影节最佳女主角奖的赖因斯夫细致地表现了对恋人的爱情微妙变化。在没有台词的情况下，只用表情表现从走红的男朋友身上感受到被剥夺感的场面，说服了人们她为何能获奖。表现无法明确定义的复杂感情的立体演技非常突出。朱莉为了见艾文德而横穿挪威首都奥斯陆大街的场面，用除了两人之外，让所有人停止的方式进行了拍摄。这是将陷入爱情的他们的心像幻想一样表现出来的经典场面。

한국어