18洞58杆！19岁的许成勋创下韩国高尔夫新纪录. August. 25, 2022 07:56. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国高尔夫历史上首次出现了18洞58杆的惊人记分卡成绩。 22日，许成勋（19岁•中央大学）在全北群山市群山CC（71杆）举行的韩国职业高尔夫（KPGA）Srixon巡回赛（2级巡回赛）第16届大赛地区预选赛中，没有吞下柏忌，仅小鸟球就抓住了13个，打出了低于标准杆13杆的58杆。因为是为了参加Srixon巡回赛而进行的预选赛，所以虽然不是正式大赛记录，但这是在国内巡回赛上首次出现18洞50多杆的击球数记录。此前，KPGA韩国巡回赛18洞最少杆数为60杆，由李承泽（27岁）、李亨俊（30岁）、朴俊燮（30岁）等人保持。在Srixon巡回赛上，韩在民（22岁）在2019年创下的60杆是18洞最少杆数。韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛最少杆数也是李晶恩（25岁）在2017年打出的60杆。 以“8字挥杆”著称的吉姆•福瑞克（美国）在美国职业高尔夫（PGA）上曾创下过一次58杆记录，在日本巡回赛上，石川辽和韩国的金成贤也创下相同的记录。美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛最低杆记录则是由安妮卡•索伦斯坦（瑞典）保持的59杆。 上月在Srixon巡回赛第13届大赛预选赛上也曾打出63杆的许成勋表示：“现在还是有点懵。每个洞果岭的倾斜度都很高。这是第一次”，“仔细看了记分卡后才知道打了58杆。因为不是正式记录，所以很遗憾。”之前许成勋在Srixon巡回赛上还没有成功晋级的经历。他下决心说，“暂时忘记58杆的记忆，以新的心态冷静地引导比赛，一定要获得奖金。”通过此次预选赛，他出战的Srixon巡回赛第16届大赛正赛将于下月5、6日在群山CC举行，届时将有130人参加。 10岁时为了学业到新西兰留学的许成勋受喜欢高尔夫的母亲的影响，第一次抓住高尔夫球杆后回到韩国，从14岁开始正式打高尔夫球。许成勋在2020年第37届蔚山市高尔夫协会会长杯高尔夫大赛上夺冠，受到了人们的关注。同年10月进入KPGA的许成勋去年获得了巡回赛职业运动员资格，目前他效力于Srixon巡回赛。 许成勋表决心称，“之前因为学业和高尔夫并行，很难专心打高尔夫。成为大学生后，现在打算专心打高尔夫。希望通过今年年末举行的种子排位赛，从2023年开始在1级巡回赛上展现出好的表现。最终目标是进军PGA巡回赛。”

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