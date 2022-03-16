白宫：“中国应该介入朝鲜核-洲际导弹问题”. March. 16, 2022 07:57. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、北京=常驻记者 金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美国拜登政府就朝鲜发射新型洲际导弹和重启核试验的动向敦促说：“中国应该积极介入。”白宫国家安全事务助理沙利文当地时间14日在意大利罗马会见了中共中央政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，并做出了上述表示。这是中美自去年10月以来时隔5个月再次举行高层会谈。 白宫高层相关人士当天表示：“沙利文明确传达了对朝鲜紧张局势加剧行为的严重忧虑、在目前情况下必须采取的措施、希望中国介入的事项等。”美国表示，就此次事件一直与韩国、日本施进行着紧密合作，并曾与中国就朝鲜问题有过合作的历史，施压中国要求进行干预。 分析认为，美国此举是在批评在联合国安理会层面接连对制裁朝鲜行使否决权的中国，并强调朝鲜在发射洲际导弹和核试验等进行高强度挑衅时，中国也应参与制裁。中国虽然在2016年朝鲜进行第四次核试验后参与了对朝鲜的制裁，但此后一直对制裁朝鲜持消极态度。美国可能认为，随着最近朝中边境的开放，两国贸易重新开始，如果中国参与对朝制裁，可以更加有效地遏制朝鲜。 白宫当天表示：“美国国务院朝鲜事务特别代表金圣和中国韩半岛事务特别代表刘晓明不久将就朝鲜问题进行讨论。”拜登政府11日也敦促中国“共同参与公开谴责朝鲜发射弹道导弹的活动”。 相反，中国表现出如果美国在台湾等问题上没有变化，就不会在朝鲜问题上进行合作的态度。杨洁篪表示：“美国虽然表示在台湾问题上坚持一个中国的原则、不支持‘台独’，但言行并不一致，”“中国对美国最近有关台湾问题的错误言行表示严重忧虑和坚决反对。”他正面批评了最近加强与台湾关系的美国。他还就新疆、西藏和香港问题表示：“不会容忍外部干涉。”

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