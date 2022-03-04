“卓别林变成丘吉尔”，泽连斯基登上《时代周刊》杂志封面. March. 04, 2022 08:06. by 金民, 李恩澤 kimmin@donga.com,nabi@donga.com. “查理•卓别林变成了温斯顿•丘吉尔。” 美国时事周刊《时代》（Time）3日（当地时间）在网上公开了在乌克兰国旗上标记总统弗拉基米尔•泽连斯基（44岁）和首都基辅市民为“英雄”的14∼21日刊的封面（照片）。尽管受到俄罗斯暗杀的威胁，但喜剧演员出身的泽连斯基仍然留在基辅，鼓舞了国民的抗战意志，该杂志评价说：“（泽连斯基）已经进入了丘吉尔等世界领袖的行列。” 《时代周刊》报道说：“泽连斯基决定留在首都是改变历史潮流的有勇气的行动”，“这一举动使美国和盟国对俄罗斯实施史无前例的制裁，降低了俄罗斯卢布的价值，使俄罗斯经济从其余的世界中分离出来。”瑞士、瑞典等中立国家也出面支援乌克兰，欧盟（EU）正在考虑接纳乌克兰为会员国，这也是他的勇猛所造成的结果。 成立于1882年的法国巴黎历史悠久的蜡像博物馆“格雷万（Grevin）”也在研究拿下从2000年开始在蜡像馆里呆了22年之久的俄罗斯总统普京的蜡像人偶，转而展示泽连斯基人偶的方案。上月26日、27日，抗议俄罗斯入侵乌克兰的游客破坏了普京人偶的头部，因此该博物馆将该人偶的头部和躯干分离后搬到了仓库。 当被问及普京人偶的空缺由谁来代替时，伊夫•德尔奥莫馆长说“或许泽连斯基总统可以补上”，并表示，（泽连斯基）没有离开处于危机中的祖国，成为了英雄，因此他完全有资格站在历史人物之间。该博物馆有模仿拿破仑皇帝、世界科学家阿尔伯特•爱因斯坦、前教皇约翰•保罗二世、美国总统拜登、足球运动员齐达内、演员莫妮卡•贝鲁奇等450多名知名人士的蜡像人偶。

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