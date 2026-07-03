HD现代电气与晓星重工各获1.1万亿和3100亿韩元电力设备大单

HD现代电气和晓星重工等韩国电力设备企业，正在海外市场接连斩获大规模供应合同。得益于人工智能（AI）数据中心扩张和电网投资扩大，韩国企业在美国、澳大利亚等主要市场的影响力正日益增强。HD现代电气2日公布，公司近期与正在北美建设数据中心的一家全球大型科技企业，签订了最大规模达1.1212万亿韩元的配电设备及电力设备长期供应基本合同。合同规模为配电设备5539亿韩元，电力设备5673亿韩元。此次合同采取将数据中心所需核心电力基础设施，即配电设备和电力设备捆绑打包的供应方式。公司说明称，通过这种打包供应，可提高电力基础设施的设计精确度，并降低在交期、质量及维护保修过程中可能发生的风险。业界预测，到2030年，北美数据中心的电力需求将占到美国全国电力需求增量的一半以上。由此，为稳定供电所需的电力设备需求也有望持续增加。晓星重工则与澳大利亚维多利亚州输电网络运营公司AusNet签订了3100亿韩元规模的超高压变压器和电抗器长期供应合同。超高压变压器是为长距离输电而升高或降低电压的电力设备，电抗器则是抑制输电网络电压波动、维持电力系统稳定的设备。通过此次合同，晓星重工将在未来5年独家向维多利亚州输电网络供应超高压电力设备。这是继3月在澳大利亚昆士兰州承揽1425亿韩元规模储能系统（ESS）项目之后的又一大型合同。晓星重工目前在澳大利亚超高压变压器市场份额排名第一。晓星重工董事长赵显俊表示：“公司将超越单纯供应电力设备的层面，成为为澳大利亚能源政策提供解决方案的企业。”另外，LS电气2日在忠清南道天安工厂举行了“LS电气直流工厂竣工仪式”，全球首座100%直流（DC）配电工厂正式启动。此次竣工的LS电气直流工厂，是全球首座大量应用半导体变压器（SST）、半导体断路器（SSCB）、储能系统等LS电气直流专用核心设备的直流配电制造设施。随着人工智能数据中心需求暴增，直流配电技术正崛起为电力产业的核心议题。目前的电网以交流（AC）为中心，而数据中心、太阳能等则多为直流基础设备，引入直流配电技术，可以避免交直流转换过程中的电力损耗。边钟国记者、崔智媛记者 bjk@donga.com、jwchoi@donga.com