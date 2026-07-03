国安会调整功能的减弱，会助长外交安保的裂痕



外交安保问题没有正确答案。单从韩半岛问题来看，如何面对朝鲜、如何与美国等周边国家合作，并不存在一个答案。不同的观点和意见相互冲突，经过冲突过程整理成一个国家战略。这可能就是国家安全保障会议（国安会）存在的原因。



但最近有不少人怀疑这一过程是否正常运转。韩国总统李在明出访欧洲期间，政府在韩国-欧盟首脑会谈联合声明中强烈谴责与俄罗斯持续进行军事合作的朝鲜。但四天后，梵蒂冈教皇厅发出了强调南北（韩朝）对话和韩半岛和平共存的意志的信息。当然，如果考虑到因对方不同而出现不同表达和强调点的外交特性，两个信息各有各的合理背景。



问题是无法读懂贯穿信息的战略。外交需要灵活性，但战略要始终如一。即使有合理背景，但如果无法说明是在大框架战略下协调的结果，对外就会被认为是缺乏一贯性、混乱。因此，没有事先得到欧盟共同声明内容的部分机构表示不满。外交安保领域的政府高层人士表示：“不知从何时起，敏感案件很少提交常任委员会。”



对指挥塔功能的怀疑可能是政府上台后一年间同盟派和自主派矛盾一再积累的结果。由于矛盾尚未解决，一旦最终决定权在国安会内的总统推翻多数意见，将首先寻找指责的对象。今年朝鲜人权决议案的共同提案国参与就是如此。由于场内问题得不到解决，因而甚至出现了场外通过舆论战批评特定人士、动摇国安会系统的不可取现象。



如果国安会协调各种意见、由总统作出最终判断的现有体制发生动摇，最终只会留下已经出现的裂痕。如果过程被省略，最终判断就不会被认为是战略选择，而是某人的直接汇报或受特定路线（派系）影响所致。同时起用同盟派和自主派，本应产生相互牵制和保持均衡的效果，实际上却建立在脆弱的基础之上，随时都有可能引发裂痕和矛盾。



再加上随着美国和伊朗的武装冲突进入结束战争局面，下半年华盛顿的关注点有可能再次转移到朝鲜问题上。如果朝鲜打破数年的沉默，发出变化信号或正式进行朝美接触，韩国政府内部围绕对朝接近法的战略分歧将比现在更大。这就是为什么控制塔必须正常启动，在观点和意见冲突的情况下不断寻找交集、将其捆绑为一个战略的原因所在。



一直以来，李在明总统都在要求各部部长“多争论”。这应该是在强调协调意见的过程的重要性。如果这一机制不能发挥作用，只能一再出现缺乏衔接、犹如马赛克的零散信息。这恐怕不是现政府“以国家利益为中心的实用外交”——即在一贯的战略下根据国家利益灵活应对——应含有的含义。

