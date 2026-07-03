研究豁免每周52小时工作制……没有理由局限于“西南地区半导体”

韩国政府正在研究，对将在全南光州地区建设的半导体集群内从事研发的人力，放宽适用每周52小时工作制的方案。政府计划对西南地区半导体园区等指定为超级特区，前所未有地解除综合限制，打造特别法专门条款，对超级特区内入驻企业的专门人力的工作时间及休息日、延长、夜间劳动等监管予以豁免。尖端产业现场最迫切要求的监管灵活化终于打开了大门。豁免适用每周52小时制，这是开发新技术需要在短期内投入核心力量的半导体业界长久以来的夙愿。美国有对高收入的专门、研究职等不设工作时间上限的“白领加速器”制度。日本也引进了类似的“高度专业制度”，台湾也可以在劳资协议时延长工作。相反，韩国在今年1月半导体特别法立法过程中，虽然讨论了对研发人力的监管豁免，但由于劳动界的反对和其他产业的公平性理论，最终被排除在最终方案之外。但是，没有必要将工作时间灵活化限制在超级特区这一特定空间。不仅是全南光州超级特区，首都地区等其他半导体事业场也要享受同样的优惠。在各业务领域有机结合的半导体产业中，如果只是部分企业放宽监管，政策的实效性就会减半。西南地区半导体园区走上正轨、确保研发人力，还需要相当长的时间，因此没有理由等到那个时候。如果承认为了加强半导体竞争力需要灵活的工作时间，那么即使是现在也应该立即解除枷锁。目前，全球半导体和人工智能竞争正在展开无法预料的激烈速度战。美国硅谷的开发者们对日新月异的革新速度表示“连休息也感到不安”，推迟下班，致力于研究。轮班工作的台湾台积电研究室24小时不熄灯。如果继续想多做点研究但一不小心就要强制下班的安逸、僵硬的方式，就无法在这场无限的竞争中生存。应该积极讨论将工作时间灵活化全面扩大到人工智能等整个尖端产业的方案。