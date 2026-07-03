韩国歌坛掀起“自我翻唱”潮 15年前老歌重获新生

“这是从冷冻库里沉睡了十年才出来的吗？”嘻哈二人组Mighty Mouth上月公开歌曲《Tok Tok》的音乐视频后，社交媒体上出现了这样的留言。《Tok Tok》是Mighty Mouth于2011年发行的第二张正规专辑《Mighty Fresh》的主打曲。时隔15年，这首歌以“2026年版本”重新亮相，让记得当时歌曲的粉丝们倍感欣喜。原曲凭借特有的清凉感，曾在大学庆典等场合广受欢迎。此次翻唱版本，当年参与原曲演唱的Soya再次加入。此外，说唱歌手DinDin新近加盟，增添了一份更加轻快的色彩。这首翻唱曲收获“听到Soya一如往昔的清亮嗓音，十分欣喜”“很适合最近的天气听”等反响，在优兔韩国周度热门歌曲榜（6月19日至25日）上攀升至第36位。从2000年代末到2010年代推出过热门歌曲的歌手们，亲自重新演唱自己的作品，这类“自我翻唱曲”正备受关注。翻唱曲此前大多由后辈歌手或其他艺人重新诠释原曲后推出。然而近来，原唱者亲自重唱自己的歌曲，以此激发老歌迷的怀旧之情。大众音乐评论家朴熙雅分析称：“歌手有以‘当下的声音’重唱人们熟悉之代表作的名义，也有比新歌更快获得反响的实际利益。”Mighty Mouth今年3月也曾自我翻唱2011年推出的歌曲《Lalala》，并将之公开。由BB Girls玟莹参与伴唱的该音源，进入了Melon“Hot 100”等榜单。也有在粉丝要求下诞生自我翻唱音源的情况。乐队FTIsland成员李洪基与Monday Kiz成员李真声上月14日发行的《离眼泪更近的人》，便是其中的代表性事例。这首歌收录于FTIsland在2007年发行的首张正规专辑再版《The Refreshment》。最近，李洪基作为嘉宾出演Monday Kiz的优兔内容“Monkey的足迹”，与李真声即兴合唱了这首歌，这成为此次合作的契机。由于粉丝们“发行正式音源”的请求蜂拥而至，最终促成了正式发行。这种自我翻唱的潮流，很大程度上受到优兔或短视频等环境的影响。通过这些渠道，过去的歌曲也变得更容易接触到。“回忆中的老歌”经由现场片段、音乐节目视频、舞蹈挑战及优兔内容等得到介绍，正给当下的听众带去“重新发现的喜悦”。朴评论家表示：“通过综艺内容等渠道重新接触到特定歌手的嗓音后，再去查找并聆听其过往作品，这样的连锁反应也在出现。”史智媛记者 4g1@donga.com