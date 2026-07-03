“世界最大储油国”委内瑞拉因汽油短缺地震救援受阻

委内瑞拉在6月24日发生的强烈地震中遭受巨大损失，虽然是世界最大的原油资源国，但由于汽油不足，挖掘机等救援装备无法正常启动。美国有线电视新闻网（CNN）1日报道说，部署在委内瑞拉北部拉奎拉救援现场的政府拥有的挖掘机因汽油不足而停止工作。因此，救援队员们正在用镐头、铁锹、徒手等挖掘混凝土残骸。在这种情况下，当地警方逮捕了涉嫌在地震现场偷拿贵重物品的4名公务员。国民对政府软弱应对的不满持续增加。委内瑞拉是世界最大的产油国，蕴藏着约3030亿桶原油。但由于原油提炼设施不足，而且难以稳定运转，一直饱受汽油短缺的困扰。当地政治评论家卡门·贝亚特里斯·费尔南德斯表示：“此次惨案是国家集中力量于压制和宣传的结果。”他指责左派民粹主义独裁政府只顾维持政权，应对地震等灾难的能力明显不足。凭借原油生产和销售，委内瑞拉一度成为南美最具代表性的富国。但继前总统查韦斯1999年执政后，由于马杜罗总统执政，委内瑞拉经济崩溃。马杜罗政权将能源企业强制国有化后赚来的钱投入到无偿医疗、无偿教育、低价住宅供应上，财政困难变得非常严重。由于落后的基础设施、美国制裁等原因，原油产量也急剧减少。2013年至2021年，国内生产总值（GDP）骤减75%，每4名国民中就有1人离开委内瑞拉。《纽约时报》预测，对于经历了数十年经济崩溃和腐败的委内瑞拉当局来说，收拾遇难者、确认身份、埋葬等将成为一大课题。在拉瓜拉，由于太平间空间不足，已经发生将部分尸体置于炎热之下的事情。由于昂贵的基因检查费用，遗属们正在通过纹身、牙科记录、衣服等确认身份。一名遗属对美国有线电视新闻网说：“太多的尸体腐烂，连家人都认不出来。”委内瑞拉国会议长罗德里格斯1日宣布：“目前为止，已确认2295人死亡、11267人受伤。”金宝拉记者 purple@donga.com