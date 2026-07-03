济州咖啡店老板发视频鼓劲 委内瑞拉灾民深受感动

“感谢大家的鼓励与担心。来自委内瑞拉加拉加斯。”在上月24日委内瑞拉首都加拉加斯附近发生连环强震、仅确认遇难者就超过2000人的情况下，济州一家咖啡店店主上传至社交网络服务的一段视频，正在为海外的灾民带去力量。在济州岛济州市涯月邑纳邑里经营咖啡店的廉智弘（46岁），上月25日在自己的TikTok账户上传了一段题为“致委内瑞拉的朋友们（Para mis amigos de Venezuela）”、时长29秒的视频。他平时会以直播介绍蛋糕制作等店内日常，而一直观看其直播的委内瑞拉观众在地震后音讯全无，他因此发布了这段视频。他用委内瑞拉通用的西班牙语留言道：“地震后看不到你们的身影，我很担心。衷心希望你和家人都平安。”视频发布7小时后的上月26日0时左右，随着委内瑞拉通信逐渐恢复，灾民们的留言开始爆发式涌现。截至本月2日，留言达到4600多条，视频播放量也达到19.83万次。他平时上传的视频播放量仅为3000到5000次。虽然是一段仅29秒的短视频，但下方出现了“我从委内瑞拉加拉加斯向您致意。这里笼罩着巨大的不安与恐惧，但托上帝的福，我和家人均平安无事”、“真的谢谢你，朋友”等留言。廉智弘说：“平时观看直播的200多人中，委内瑞拉观众有10多人。想到一直和我交流的人们遭遇灾难，我感到十分难过，为了能给他们哪怕一点力量，我上传了这段视频。”他接着说：“来自遥远的韩国济州岛的加油信息，这一消息似乎在委内瑞拉当地传开了。待灾情平息，我想去委内瑞拉当地与这些观众见面。”济州=宋恩范记者 seb1119@donga.com