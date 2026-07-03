蚕室开票所时隔27天开放 韩国国调特委进行现场调查

韩国国会“6•3地方选举投票用纸不足事态”国政调查特别委员会所属朝野议员，2日进入首尔松坡区奥林匹克公园手球竞技场进行了现场调查。这是自上月5日“开票所封锁示威”开始后，时隔27天首次进入。该竞技场当时被用作投票用纸不足的松坡区投票站的开票所。当天现场，试图阻止进入开票所的集会参加者蜂拥而至。警方投入约1500人，对他们进行强制转移并清除障碍物，由此确保了出入口。国调特委委员用约15分钟，查看了松坡区全境约380个投票箱、247万张选票，以及投票记录、开票记录等未被搬离而原样留存的2处地下办公室，并检查了闭路电视（CCTV）是否妥善拍摄相关场所等。现场调查结果显示，未发现密封投票箱损毁或被移动的迹象。当天，国调特委严厉指责松坡区选举管理委员会敷衍了事的选举管理行径，并就引入特别检察和重新计票的必要性等进行了讨论。特委委员长、国民力量党议员尹相现在访问松坡区选管委时指出：“这不是单纯的行政疏忽或计算错误，必须严肃认识到，这是剥夺公民参政权的背叛民主主义行为。”特委执政党干事、共同民主党议员尹建永也指出：“今天到现场一看，答案不是出来了吗？因再开发、重建项目导致人口增加，却未能准确计算，这难道不是选管委无能吗？”赵承延记者、李相宪记者 cho@donga.com、dapaper@donga.com