“请期待蝙蝠侠变得完美的旅程”. February. 21, 2022 07:41. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 蝙蝠侠回来了。《暮光之城》系列的主角罗伯特•帕丁森（照片）饰演蝙蝠侠（布鲁斯•韦恩），宣告英雄的世代交替的《新蝙蝠侠》将于下月1日在韩国全球首映。这是继克里斯托弗•诺兰导演的《黑暗骑士》（2012年）之后，时隔10年再次推出单独英雄蝙蝠侠。影片上映时长为176分钟，接近3个小时。 帕丁森18日在以韩国记者为对象举行的视频座谈会上表示：“非常了解韩国粉丝的蝙蝠侠之爱”，“影片将在韩国进行全球首映，这肯定会对其他国家产生很大的影响。”当天，导演马特•里夫斯和饰演反派谜语人（Riddler）的保罗•达诺、饰演猫女的乔伊•克拉维茨也参加了座谈会。 《人猿星球》系列的里夫斯导演执导的《新蝙蝠侠》讲述了作为“哥谭市”的英雄生活2年的初期蝙蝠侠的故事。蝙蝠侠在市长选举前夕追踪可疑杀人魔“谜语人”展开的高层连锁杀人事件的过程中，知道了不愉快的真相，在复仇和正义之间产生了矛盾。 里夫斯导演表示：“用超过80年的故事、成为传说的人物制作新电影是很大的挑战”，“致力于均衡地展现蝙蝠侠的超级英雄形象和现实面貌。”接着，他解释说，“角色设定并不是单纯地黑白分明”，“（小时候父母被杀害后）饱受心理创伤，出现强迫症状的蝙蝠侠和谜语人之间的关系感觉有点像镜子中的自己。” 帕丁森也说：“蝙蝠侠是完美控制自己的人物，但这次没有达到完美的水平”，“这是一部展现蝙蝠侠走向完美旅程的电影。” 据悉，将出演奉俊昊导演下一部作品的帕丁森当天一听到“奉俊昊”这个名字，嘴角就露出了微笑。他说：“奉俊昊导演的电影真的很了不起。很高兴能和他一起工作。” 曾出演电影《玉子》而与奉导演结缘的达诺表示：“曾在韩国拍摄过。韩国真的很美丽。能够在韩国推出电影，我对此非常期待。”

한국어