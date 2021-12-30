朴炳浩将穿上KT队队服，以3年总额30亿韩元签约. December. 30, 2021 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 象征Kiwoom队和KBO联盟的巨炮朴炳浩（35岁•照片）将穿上今年获得综合冠军的魔法师军团的运动服。 KT俱乐部于29日表示，与朴炳浩签订了3年总额为30亿韩元的自由签约选手（FA）合同。签约金7亿韩元，年薪20亿韩元，选项3亿韩元。KT队在27日稳住队长黄载均（34岁）后表示：“将在今年内尝试追加引进FA。”随着成功引进朴炳浩，为蝉联两连冠而努力。朴炳浩发表感想说：“将带着责任感为KT二连冠贡献自己的力量。” 在2005年选秀中首轮被LG队选中的朴炳浩在2011年转会到Nexen队（现Kiwoom）后开始挖掘潜力。从2012年到2015年，朴炳浩占据了本垒打王的头衔。在2014年和2015年，他分别打出了52、53个本垒打。朴炳浩于2016年进入美国职业棒球大联盟（MLB），并活跃了2年，之后他于2018年返回韩国。他作为Kiwoom队的核心击球手，连续4年带领球队进入季后赛。最近2年，他的平均击球率只有0.226，有人担心他会出现“状态下滑”(衰老化)，但在此期间，他打出了41个本垒打，被认为长打能力依然突出。 在获得综合冠军后，因柳汉俊（40岁）退役而需要“精神支柱”的KT队因引进朴炳浩而减轻了烦恼。朴炳浩的防守实力依然很强，因此可以减轻正在适应1垒手防守的姜白浩（22岁）的负担。KT队主教练李康哲表示：“球队迫切需要带领后辈们的老队员和本垒打击球手，但随着此次引进朴炳浩一次就解决了。对姜白浩的体力安排也会有所帮助。”

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