金正恩失去的10年，朝鲜是一颗不知何时爆发的定时炸弹. December. 18, 2021 07:50. . 朝鲜昨天迎来金正日逝世10周年，营造追悼氛围，强调对金正恩的忠诚和确立唯一领导体制。《人民日报》表示：“忠诚地高举金正恩同志的思想和领导，有着对（金正日）将军尽道德义理的道路。”当天，联合国大会在没有表决的情况下，通过了朝鲜人权决议。这是该方案自2005年以来连续17年被通过。另外，美国发表“国别恐怖主义报告”时，继续将朝鲜列入“支持恐怖主义国家”名单。 朝鲜迎来金正日逝世10周年，上演着就像是祭祖日世代决心效忠的世袭王朝一样的风景。历经金日成、金正日、金正恩三代的“民主主义人民共和国”的现状，是发生在21世纪地球上的超现实主义真实情况。因此，联合国朝鲜人权决议无疑是揭露朝鲜残酷现实的检举信。决议谴责了朝鲜有组织的、广泛的反人道主义犯罪行为，并建议考虑对“最负责任的人”进一步进行制裁。 事实上金正恩在执政初期还是展现出了不同于其爷爷和父亲的变化面貌，让人产生过一丝期待。但是，搞活市场、扩大对外贸易的部分措施并没有持续多久。随着加快核、导弹开发的步伐，对外实施挑衅和威胁，朝鲜面临了更强有力的国际社会制裁措施，并将自己逼入孤立之路。结果，朝鲜经济比10年前有所萎缩，居民们已经为一时的虚无缥缈的梦而叹息。 但是金正恩标榜“人民大众第一主义”“我们国家第一主义”，以为民的领导人自居。这种徒有其表的独裁体制不可能持续到何时。无论怎样忠诚派在首领周围筑起铜墙铁壁、拥有严密的监视、压迫装置，也无法战胜饥饿的居民的不满和怨声。“核宝剑”“战略火箭”等标榜的拜物教意识形态，无法填满居民们的空腹。 最终站在选择的十字路口的，是失去过去10年机会的金正恩。面临年底劳动党全体会议，他正在忙于总结各领域的工作。像往常一样，总结出来的宏大口号将点缀他的新年贺词，同时也将展现在挑衅和柔和之间荒诞的对外政策。金正恩今年一直拒绝美国的对话手势，浪费时间。在此期间，解除内部定时炸弹的时间也越来越紧迫。哪怕是现在，也不能错过机会。

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