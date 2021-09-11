迎来“9•11”20周年，美国全境掀起了追悼浪潮. September. 11, 2021 07:33. by 华盛顿=常驻记者 李政恩、金艺允记者 yeah@donga.com. 迎来“9•11”恐怖事件20周年的当地时间11日，美国全境将举行大规模追悼活动。美国总统拜登当天决定访问纽约市曼哈顿南部的世贸中心遗址“归零地”、弗吉尼亚州阿灵顿的国防部大楼、宾夕法尼亚州的兰克斯维尔等3个恐怖袭击现场。 拜登将于当天上午8时30分访问位于“归零地”的“9•11”追悼博物馆。遗属们将亲自朗读全体遇难者的名字，上午8时46分还将进行悼念牺牲者的默哀。这就是20年前被恐怖分子绑架的第一架飞机撞向世贸中心北侧建筑物的时间。 拜登将于当天下午访问美联航93航班坠落的香克斯维尔纪念馆，随后参加国防部大楼的追悼仪式。拜登似乎旨在通过此举发出一种信息，强调从阿富汗撤军的正当性和结束“过去无休止的战争”，应对21世纪的威胁，走向未来。每年9月11日晚，从太阳落山到凌晨，都会举行向天空射出两束光的“纪念光束”活动。这是为了悼念在被称为“双子大厦”的纽约世贸中心死亡的人们而举行的活动。在美国全境，还将举行恐怖袭击相关纪录片放映会、纪念演出、宗教设施敲钟等多种活动。恐怖袭击当时的白宫主人、前总统乔治•布什也将撇开拜登总统单独访问兰克斯维尔，慰问遗属。美国前总统贝拉克•奥巴马夫妇也将参加纽约追悼仪式。 恐怖袭击的伤痕依然存在。虽然已经过了20年，但不少美国人认为“9•11”事件永久改变了自己的生活。网络和社交媒体上仍然充斥着有关恐怖袭击的各种阴谋论。据分析，拜登总统最近签署行政令，要求公开恐怖袭击相关的部分政府机密资料，也是考虑到这一现实而做出的决定。对被关押在古巴关塔那摩监狱15年的恐怖分子嫌疑人的正式审判还没有开始。部分嫌疑人在证据不明确的情况下被长期关押，受到了人权侵害，引发了争议。

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