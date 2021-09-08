姜润成被移送检察机关…向受害者谢罪. September. 08, 2021 07:44. by 權基範 kaki@donga.com. 7日据相关消息称，因涉嫌上月末切断电子脚链前后杀害2名女性的姜润成(56岁，音)除2名受害者外，还策划了杀害其他人的计划。上月31日逮捕令实质审查当时，姜润成曾叫嚣说“恨不得杀得更多”，但当天被移送检察机关后，他低头表示：“向受害者、邻居和家属表示诚挚的歉意。” 当天，首尔松坡警察署以违反杀人、杀人预备、欺诈、信贷专门金融业法、电子装置安装等相关法律(电子装置安装法)等6种嫌疑，将姜润成移送检察机关。据警方透露，姜润成于上月26日下午6时20分左右，带着第一位受害女性A某前往位于其位于首尔松坡区巨余洞的家中，用凶器威胁后勒死A某，并抢走了受害者的信用卡。29日上午3点半左右，在蚕室江公园停车场，第二位受害女性B某也被他勒死。 警方在分析姜润成通话记录的过程中，确认了姜润成除了被害女性之外还试图杀害其他女性的事实，追加了杀人预备嫌疑。姜润成用A某的信用卡购买4部手机，并在便利店购买商品的行为涉嫌欺诈和违反信贷专门金融业法。 姜润成就犯罪动机向警方陈述说：“这是为了解决债务等金钱问题。”据他表示，本来想向A某借钱，但遭到对方拒绝，B某则表示“如果不还借的钱，就报案”，于是将其杀害。但是警方从姜润成在犯罪前准备了凶器等推断，认为他事先策划了犯罪。

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