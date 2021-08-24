现代建设利用AI防止安全事故. August. 24, 2021 07:25. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 现代建设23日表示，为防止现场工人被挖掘机和起重机等重型设备卡住的事故发生，将引进以人工智能(AI)为基础的“装备狭窄(卡住)防止系统”。 该系统的特点是利用AI区分人和事物。在频繁发生安全事故的重型装备侧面和背面安装摄像头，把进入摄像头的影像信息传达给AI，AI只有在人接近重型装备时才会发出警告音。 现有的超声波方式，传感器无法区分人与事物，在作业过程中出现了不必要的警告音，但此次利用AI解决了问题。现代建设计划升级系统，在重型设备上追加安装摄像头等，同时开发可以在摄像机难以感知的地下现场使用的无线通信基础技术。

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