忠清圈產業也要發展……三星、SK等企業將投資392萬億韓元

三星電子和SK海力士、Celltrion等主要企業將在忠清地區投資半導體、顯示器、二次電池、生物等共392萬億韓元規模。作爲政府6月29日發表的“大飛躍三大超級項目”的一環，繼湖南之後，忠清圈尖端產業培育藍圖也得以具體化。李在明總統強調：“絕對不會錯過將均衡發展據點和尖端產業據點合二爲一的重大機會。政府將動員一切可用的手段積極支援，使企業的決斷髮光。”三星和SK等主要企業2日在忠南牙山舉行的“忠清圈尖端產業發展藍圖國民報告會”爲契機發表的投資規模爲392萬億韓元。具體來說，三星表示，將在高帶寬存儲器（HBM）生產工廠和封裝等半導體和有機發光二極管等顯示器等方面投入140萬億韓元。SK海力士在NAND閃存及尖端包裝等半導體生產據點建設上安排了100萬億韓元。Celltrion也宣佈，將在生物醫藥品生產設施等方面投資2萬億韓元左右。此外，還將推進150萬億韓元的投資，用於建設人工智能數據中心。李在明當天就三大超級項目強調“不能以分裂的方式對待”。他說：“現在最重要的課題是均衡發展、分散首都地區、以地方爲中心的增長。如果可能的話，應該支援企業入駐最好的位置，而不是分發禮物。”李在明還表示：“現在世界上哪有企業因爲施加壓力而轉移過來的情況啊? 好像是我向三星電子會長李在鎔施壓他才作出這樣的決定，也有這種舊態的想法。招商引資不能那樣幹。這是不可能的。”李在明在當天的首席祕書助理會議上也強調：“這不是單純向地方示惠，這是大韓民國成爲第四次產業革命最終勝者的唯一道路，也是爲了未來一代的歷史性決斷。”李在鎔在參加活動時表示：“在忠清道可以確認一種的良性循環的範例：先發制人的投資引領企業成長，其成長帶動地區乃至整個國家發展。人工智能時代的未來勝敗取決於驅動人工智能的材料和零部件，因此與三星的未來息息相關。”他強調：“現在是動搖世界經濟格局的勝負時間。”政府計劃啓動集財政、金融、規制、技術、稅制、人力、基礎設施於一體的“7大投資支援助推器項目”，指定並運營解除綜合限制的“超級特區”。申圭鎮記者、李東勳記者 newjin@donga.com、dhlee@donga.com