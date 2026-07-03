研究豁免每週52小時工作制……沒有理由侷限於“西南地區半導體”

韓國政府正在研究，對將在全南光州地區建設的半導體集羣內從事研發的人力，放寬適用每週52小時工作制的方案。政府計劃對西南地區半導體園區等指定爲超級特區，前所未有地解除綜合限制，打造特別法專門條款，對超級特區內入駐企業的專門人力的工作時間及休息日、延長、夜間勞動等監管予以豁免。尖端產業現場最迫切要求的監管靈活化終於打開了大門。豁免適用每週52小時制，這是開發新技術需要在短期內投入核心力量的半導體業界長久以來的夙願。美國有對高收入的專門、研究職等不設工作時間上限的“白領加速器”制度。日本也引進了類似的“高度專業制度”，臺灣也可以在勞資協議時延長工作。相反，韓國在今年1月半導體特別法立法過程中，雖然討論了對研發人力的監管豁免，但由於勞動界的反對和其他產業的公平性理論，最終被排除在最終方案之外。但是，沒有必要將工作時間靈活化限制在超級特區這一特定空間。不僅是全南光州超級特區，首都地區等其他半導體事業場也要享受同樣的優惠。在各業務領域有機結合的半導體產業中，如果只是部分企業放寬監管，政策的實效性就會減半。西南地區半導體園區走上正軌、確保研發人力，還需要相當長的時間，因此沒有理由等到那個時候。如果承認爲了加強半導體競爭力需要靈活的工作時間，那麼即使是現在也應該立即解除枷鎖。目前，全球半導體和人工智能競爭正在展開無法預料的激烈速度戰。美國硅谷的開發者們對日新月異的革新速度表示“連休息也感到不安”，推遲下班，致力於研究。輪班工作的臺灣台積電研究室24小時不熄燈。如果繼續想多做點研究但一不小心就要強制下班的安逸、僵硬的方式，就無法在這場無限的競爭中生存。應該積極討論將工作時間靈活化全面擴大到人工智能等整個尖端產業的方案。