李在明將首次出席北約峯會……韓國總統時隔15年對蒙古進行國事訪問

從7日至11日，韓國總統李在明爲參加在土耳其舉行的北約峯會和對蒙古進行國事訪問，將展開爲期五天四晚的出訪。這是李在明就任後首次參加北約峯會，也現任總統時隔15年對蒙古進行國事訪問。韓國國家安保室長魏聖洛3日在青瓦臺召開新聞發佈會表示：“李總統將參加7日起在土耳其安卡拉舉行的爲期兩天的2026年北約首腦會議，然後應烏赫納·呼日勒蘇赫總統的邀請於9日至11日對蒙古進行國事訪問。”李在明將在北約峯會上以佔世界國防費用55%的最大軍工市場——北約盟國爲對象，正式推進軍工合作。李在明將於7日下午抵達安卡拉，與北約祕書長馬克·呂特一起與日本、澳大利亞、新西蘭等所謂“IP（印太）四國”首腦們舉行小範圍會談。李在明還將出席北約峯會的正式活動之一——北約防衛產業論壇，在主題爲“共同價值，更加強大的產業基礎”的會議中進行主題發言和討論，然後出席土耳其總統埃爾多安夫婦主辦的正式歡迎晚宴。李在明預計於8日以國防產業領域有合作需求的國家爲對象進行雙邊會談。魏聖洛表示：“將直接向北約盟國及夥伴國宣傳K（韓國）-國防產業的優秀性和迅速的採購能力，並開拓向全球國防產業出口四大強國的具體合作途徑。”李在明將於9日抵達蒙古烏蘭巴托，與呼日勒蘇赫進行首腦會談，進行諒解備忘錄交換儀式及共同媒體發表。此後，李在明將出席兩國政府及企業人士討論經濟合作方案的“韓蒙商務論壇”，並發表主題演講。李在明將於10日訪問在蒙古開展仁術支援獨立運動的李泰俊烈士紀念館，然後與旅蒙僑民舉行午餐座談會，11日與呼日勒蘇赫一起作爲主賓出席蒙古最大的節日“那達慕慶典”開幕式。尹多彬記者 empty@donga.com