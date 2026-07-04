規避提交資料、力保魏哲煥，輕視事實更急於自保的選舉管理委員會

因選票短缺而接受國會國政調查的中央選舉管理委員會，被曝曾制定內部文件，研究如何以“花招”應對國會國政調查特別委員會提出的提交會議記錄的要求，以規避提交相關資料。該文件稱，沒有理由拒絕提交會議記錄，但仍提出了分階段應對方案，即先刪除選管委委員名字，僅允許特委會以非公開方式查閱會議記錄。另一份文件則研究了針對外界要求中央選管委代理委員長（常任委員）魏哲煥辭職的應對邏輯，主張作爲非常任委員長代理體制他的責任較輕。從選管委內部文件來看，甚至讓人懷疑選管委是否如實認識到了此次事態的嚴重性。選管委自己承認，面對國政調查特委會提交會議記錄的要求，因擔心個人信息泄露或限制自由交換意向等原有拒絕提交資料的理由行不通。但爲了規避全面提交會議記錄，選管委提出了第一階段匿名處理髮言委員的名字後允許閱覽、第二階段提交經匿名處理的會議記錄等切香腸式應對方案。這如實地反映了中央選管委不但沒有查明真相或自我革新的意志，反而急於保全組織。此前，選管委陸續暴露出的令人寒心的行爲令國民感到慘淡。部分國民對被認爲是極端陰謀論的不正當選舉論表示贊同，也是因爲這個原因。2日公佈的4家輿論調查機構的全國指標調查結果顯示，對於“在6·3地方選舉中存在故意捏造投票結果或爲了有利於特定候選人而運營選舉等不正當選舉”的主張，42%的受訪者表示，“我認爲存在這種不正當選舉”。如果不消除國民對選管委的不信任，很難阻止這種不正當選舉論的擴散。選管委目前被要求進行解體水平的全面改革。每當出現幹部子女特惠聘用和選舉季節短期休假等荒唐的事情，選管委都會以“獨立的憲法機關”爲由拒絕外部手術刀。放任如此不受管制的無風地帶、停留在只屬於他們的聯盟中、無能和不負責任以及腐敗的選舉管理委員會，最終成爲了侵害國民參政權、破壞選舉信任的當事人。現在應該向自行失去存在基礎的選管委追究嚴重責任。