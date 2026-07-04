Homeplus陷入危機 法院決定廢止回生程序

曾位居韓國大型超市第二位的Homeplus，被法院決定廢止回生程序。Homeplus若在兩周內無法籌措約2000億韓元資金，事實上將進入破産程序。首爾回生法院回生4部（審判長、法院院長鄭俊英）3日認爲，Homeplus上月30日提交的修訂回生計劃方案不具備可行性，並決定廢止回生程序。審判庭指出：“企業在持續運營中執行回生計劃方案，至少需要約2000億韓元的運營資金，但至今未能籌措到位”，並稱“由于回生計劃方案沒有執行可能，因此廢止回生程序”。法院還指出，“Homeplus Express事業部雖已出售，但其余事業部仍在沒有實現並購的情況下繼續營業”，“在這壹過程中，銷售額在減少，而公益債權卻急劇增加”。其含義是，就算在現有情況下繼續經營，公司需要優先償還的貨款、員工工資等債務只會越滾越大。根據《債務人回生法》，法院可將批准回生計劃方案的期限延至9月。但當天即決定終止程序，據分析是認爲即便給更多時間，Homeplus也難以籌到資金。被選任爲回生程序調查委員的三壹會計法人判斷：“Homeplus持續經營時的價值爲2.5058萬億韓元，少于清算價值3.6816萬億韓元，因此需要外部資金投入。”審判庭表示，Homeplus可在14天內對此決定提出即時抗告，如能籌措2000億韓元，也可重啓回生程序。然而，Homeplus大股東MBK Partners與最大債權人Meritz金融集團之間的矛盾，導致2000億韓元遲遲無法籌得。Homeplus的危機在去年2月因信用等級下降而顯現。金秉柱會長領導的MBK Partners在2015年收購Homeplus後，通過出售店鋪再回租等方式償還貸款。但受此影響，租金和利息負擔不斷累積營業虧損，于去年3月申請啓動回生程序。Homeplus當天發布立場聲明稱，“Meritz金融集團以MBK Partners和金秉柱合夥人提供的1000億韓元連帶保證仍不足爲由，拒絕提供資金支持”，並“懇請Meritz金融集團給予2000億韓元運營資金貸款”。而Meritz金融集團則反駁稱，“金秉柱會長從未就Meritz提供的1000億韓元緊急運營資金貸款提供過擔保”。呂根浩記者、南慧貞記者 yeoroot@donga.com、namduck2@donga.com