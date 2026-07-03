蠶室開票所時隔27天開放 韓國國調特委進行現場調查

韓國國會“6•3地方選舉投票用紙不足事態”國政調查特別委員會所屬朝野議員，2日進入首爾松坡區奧林匹克公園手球競技場進行了現場調查。這是自上月5日“開票所封鎖示威”開始後，時隔27天首次進入。該競技場當時被用作投票用紙不足的松坡區投票站的開票所。當天現場，試圖阻止進入開票所的集會參加者蜂擁而至。警方投入約1500人，對他們進行強制轉移並清除障礙物，由此確保了出入口。國調特委委員用約15分鍾，查看了松坡區全境約380個投票箱、247萬張選票，以及投票記錄、開票記錄等未被搬離而原樣留存的2處地下辦公室，並檢查了閉路電視（CCTV）是否妥善拍攝相關場所等。現場調查結果顯示，未發現密封投票箱損毀或被移動的迹象。當天，國調特委嚴厲指責松坡區選舉管理委員會敷衍了事的選舉管理行徑，並就引入特別檢察和重新計票的必要性等進行了討論。特委委員長、國民力量黨議員尹相現在訪問松坡區選管委時指出：“這不是單純的行政疏忽或計算錯誤，必須嚴肅認識到，這是剝奪公民參政權的背叛民主主義行爲。”特委執政黨幹事、共同民主黨議員尹建永也指出：“今天到現場壹看，答案不是出來了嗎？因再開發、重建項目導致人口增加，卻未能准確計算，這難道不是選管委無能嗎？”趙承延記者、李相憲記者 cho@donga.com、dapaper@donga.com