比失敗更可怕的韓國足球“重啓”本能



擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉，卻草草結束了2026年美加墨世界杯征程。沈默數日的大韓足球協會于3日發布了道歉信。



“以此次大賽失敗爲教訓，將通過深刻反省與省察，重新准備韓國足球的未來。”



這是熟悉的語句。2014年巴西世界杯、2018年俄羅斯世界杯，再到此次大賽。失敗後的應對如出壹轍。只是措辭稍有不同，給人壹種“複制粘貼”的感覺。



反複的難道只有道歉信嗎？衆多足球人指出，韓國足球在反複“重啓”。重啓意味著清除記憶和數據。壹位前世界杯國腳就協會“反省與省察”的問題點這樣說道：



“我們連續11次晉級世界杯，2002年還經曆過四強。但實在無法理解，爲何每次都要從白紙開始重新准備。難道在世界杯上毫無收獲嗎？學習好的學生會對答對的題目持續檢驗，將答錯的題目整理到錯題本上，從而減少失誤。但韓國足球每到世界杯就在臨陣磨槍。”



韓國足球每逢世界杯結束便宣告重新出發。主教練更換，戰術改變，代表隊追求的足球風格也被重新設計。球員們則重新開始適應。問題在于，在這壹過程中，過去的世界杯被當作不存在的時間。上屆世界杯驗證過的戰術、球員們的經驗、在國際舞台上確認的競爭力，是否被運用到了下壹屆世界杯的准備過程中？韓國足球要推進的強項是什麽，弱點該如何彌補，對此有過長期共識嗎？



對于這些問題，大韓足球協會恐怕很難自信地回答。因此，每當任命新主教練時，都只能委托其打造新的理念。代表隊的戰術和方向每每被當時主教練的傾向所左右，主教練壹旦離開，那種足球也隨之消失。



僅看2022年卡塔爾世界杯前後便是如此。保羅•本托主教練體制下打磨出的後場組織進攻和以控球率爲主的比賽運營，在尤爾根•克林斯曼主教練體制下事實上中斷了。在日本采訪韓國足球超過25年的記者吉崎英治指出：“本托主教練體制下取得了不小的成功，但缺少脈絡的克林斯曼主教練上任後，連續性就斷了。”



大韓足球協會並非壹直袖手旁觀。2014年和2018年世界杯結束後，協會曾發布白皮書，梳理了失敗原因和改善課題。但那本白皮書未能成爲下壹屆世界杯的設計圖。它未能積澱成爲主教練任命的標准、代表隊運營原則的系統。



此時需要的不是又壹次全面改組。韓國足球沒必要每4年從原點重生。必須拿出有連續性的計劃及活用方案。下壹屆世界杯是上壹屆的延續。足球解說員李榮杓不是說過嗎，“世界杯不是去經曆的地方，而是去證明的地方。”如果此次大韓足球協會的道歉信中包含停止“重啓”的宣言，那會如何呢。這是反省與省察的核心要點。

