韓國將用光州軍用機場地皮建設半導體集羣

青瓦臺7日表示，三星電子和SK海力士決定在光州軍用機場地皮上建設4座湖南地區半導體晶圓生產工廠。青瓦臺還決定最大限度地提前在京畿道龍仁市建設的10座晶圓生產工廠規模的半導體集羣竣工日程。李在明總統強調：“正在展開關係到國運的全力競爭。速度戰非常重要。”總統祕書室長姜勳植當天在青瓦臺召開由李在明主持的“超級項目”民官聯合檢查會議之後，在新聞發佈會上表示：“企業提出意見，說湖南地區候選地中光州軍用機場是最合適的地皮。因此決定在軍機場用地建設湖南半導體產業園區。”他表示：“光州軍用機場地區可以確保250萬坪規模的地皮，機場特性上已完成平整化，可以最大限度地減少用地施工時間。它臨近光州市中心和KTX（高鐵）站，在確保人力和定居條件方面也有優勢，而且與道路、機場、港口等相關的物流接近性也很優秀。”這意味着，如果利用軍用機場基地，可以大幅縮短徵用土地所需的時間。據悉，參加當天會議的三星電子和SK海力士都表示，軍用機場用地是最適合建設新工廠的地方。軍用機場佔地面積爲826萬平方米，是另一個候選地尖端3地區（362萬平方米）的兩倍多，具有擴張性的優勢。李在明當天不僅強調光州，還強調龍仁半導體集羣早期竣工的行政程序和放寬監管。對於環境影響評價，李在明表示：“同一個地區，有必要再做一次嗎？如果已經有了（評價），重要的是引用其結果。即使重新實施，也有必要大幅縮短時間。”對於土地徵用過程中出現的所謂“釘子戶”爭議，他指示“同時啓動協議取得和強制徵用程序”。由此，氣候能源環境部表示，對於光州半導體集羣環境影響評價，將適用附近地區的評價結果，以縮短評價時間。此外，就龍仁半導體集羣問題，姜勳植表示：“從土地補償到電力用水供應，將最大限度地提前整個日程。尹多彬記者、李珉娥記者 empty@donga.com、omg@donga.com